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網紅小商人找JKF女郎參戰 改名16字衝著佀廣洋而來

政見欄變章回小說 王妃嗆「反抗是義務」

早有防備！佀廣洋政見欄粗體大字反擊：不抹黑

各地選舉公報已經出爐，角逐桃園市桃園區市議員的JKF女郎「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」因在公報上，放上一張爆乳古裝照引發討論。由於名字有「霸凌者佀廣洋」等5字，對手國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋似乎早有備而來，在政見欄上以「不讓抹黑決定選舉」為題作反擊，再度躍上新聞版面。由於佀廣洋參選市議員後，被網路爆料求學時期曾霸凌同學、考試作弊、涉及校園簽賭、體重過重不用服兵役，更常把「你知道我媽是誰嗎」掛在嘴邊。儘管佀廣洋先前曾發聲明致歉，並強調部分傳言屬惡意抹黑、並非事實，仍引發熱議。政治網紅小商人看不下去，找來JKF女郎Angela寶7參戰，並將名字改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，擺明衝著佀廣洋而來。除了名字，王妃火力全開，藉由參選政見內容大酸佀廣洋。例如第二章，知我母者誰？「戶政成立尋親專線，不用到處問你知道我媽媽是誰嗎？」；第四章，簽賭送官府，充當頭目收取蹴鞠賭資；第六章，欺瞞國子監，科舉舞弊巧取功名；第七章，花木蘭老爸也震驚，邊關徵兵搞黑箱引爆百姓怒言，兵役科徹查體檢流程；第八章，狂妄至極！霸凌者以後還是當朝首輔。最後一句還特別強調「當霸凌成為事實！反抗就是義務，over my dead body」。面對王妃的攻勢，佀廣洋早有防備，在政見欄位用粗體、大字寫「不讓抹黑決定選舉．搶救藍軍關鍵一席！」，下方再寫出自己的教育、交通、社福藍圖，強調「全力以赴，為您服務」。兩人在選舉公報的較勁，意外再讓桃園市桃園區市議員選舉備受外界關注。