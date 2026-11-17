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輝達（Nvidia）前任執行長黃仁勳的閃電離任風波未消，有外媒引述消息稱，輝達董事會目前沒有考慮讓黃仁勳「回鍋」CEO一職，加上美國收緊晶片出口規定，種種因素導致美股、特別是科技股週一承壓，主要指數收盤皆跌。綜合《CNBC》等外媒報導，知情人士透露，輝達董事會並未討論讓黃仁勳重新擔任執行長一職，這給輝達股價帶來了壓力，雪上加霜的是，美國商務部週一也採取行動堵上漏洞，該漏洞先前允許中國企業，租用輝達位於其他國家的運算能力，就連美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週末也呼籲，輝達應進行「徹底改革」，敦促董事會從外部尋找下一任執行長。FBB Capital Partners的首席投資長穆西奧（Mike Mussio）形容，不過才2週前，投資輝達看起來就像沿著一條「燈火通明的長廊」安全前行，現在，人們覺得需要窺探一下幾個陰暗的角落，才能獲取更多訊息，決定是否繼續前進：「有很多資訊需要消化，而許多焦躁不安的投資者似乎不願意留下來等待答案。」報導提到，輝達準備在當地時間週二盤後公佈第3季財報，儘管分析師已經預測，該公司將實現近100%的同比增長，但投資人更關注的是，在黃仁勳卸任CEO後，該公司將如何發展。Freedom Capital Markets的首席市場策略師伍茲（Jay Woods）直言，就算財報開出來好看，但強勁的業績並不能消除圍繞黃仁勳離職的種種疑慮，對於一家在同一位CEO領導下，走過33年的公司來說，這不僅僅是超出預期的問題，輝達必須證明，即使沒有這位一手締造了公司的人，企業依然能夠繼續取得成功。16日收盤，美股道瓊工業指數重挫739.38點或1.41%，收在51608.17點；標普500指數下跌145.08點或1.92%，收在7416.59點；那斯達克指數下滑626.52點或2.49%，收在24509.76點；費城半導體指數則跌了535.67點或5.28%，收在9610.65點。焦點個股方面，輝達跌4.12%；美光科技以及英特爾跌幅均超過7%；AMD股價下降了逾5%。接下來，本週市場將聚焦另一項關鍵考驗-Anthropic的首次公開發行（IPO）。