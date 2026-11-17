輝達（NVIDIA）聯合創辦人黃仁勳請辭包含執行長在內、於輝達的所有職務後，外界持續關注他是否有機會重返掌舵。不過，根據美國財經媒體《CNBC》最新獨家報導，知情人士透露，輝達董事會目前並沒有考慮讓黃仁勳「回鍋」，現階段會將重心放在針對黃仁勳的調查，同時著手尋找新任CEO人選。
報導指出，這名不具名的知情人士表示，董事會目前沒有討論讓黃仁勳復職的事，而是優先調查其個人行為，是否涉及公司治理疑慮、是否可能危及美國國家安全或輝達的商業機密。輝達已聘請知名律師事務所主導調查，釐清相關爭議。
黃仁勳上週離開掌舵33年的輝達，在這之前，他已透過聲明坦承曾有婚外情，其中一名出軌對象黃樂（Alice Huang）被美國情報單位懷疑與中國存在情報往來，而且外媒也踢爆黃仁勳曾外遇其它在輝達任職的員工。不過，相關指控目前仍有待進一步調查，是否涉及國安或公司機密，都還沒有正式結論。
英國《金融時報》上週末報導，黃仁勳曾與身邊盟友討論回任的可能性。不過，Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）週一接受《CNBC》訪問時表示，黃仁勳並未與他討論過回鍋事宜。
儘管董事會態度保留，黃仁勳在科技圈仍獲得不少支持，網路上要求他重返執行長職位的連署，目前已累積18萬人簽名，美國總統川普（Donald Trump）週一也公開宣稱，對黃仁勳重返輝達抱持開放態度，還表示美國的國家安全並未受到威脅，美國現在比以往任何時候都更強大。
然而，川普的公開表態，並不代表輝達董事會已改變立場，執行長人選仍由公司董事會決定。
事實上，輝達董事會已開始為接班布局，董事會代表上週五聲稱，公司正在遴選搜尋顧問公司，協助尋找下一任執行長。這也顯示，輝達已著手推動正式的接班程序，而非僅僅在等待調查結果出爐。
隨著董事會調查與執行長遴選同步進行，黃仁勳是否有機會重返輝達，仍存在不確定性。對全球AI產業而言，這場人事風波不僅牽動輝達未來的經營方向，也讓市場開始關注，在黃仁勳離開領導核心的情況下，這家全球AI晶片龍頭，將如何維持技術優勢與產業影響力。
原文連結：Nvidia board is not considering bringing Jensen Huang back as CEO, source tells CNBC
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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黃仁勳上週離開掌舵33年的輝達，在這之前，他已透過聲明坦承曾有婚外情，其中一名出軌對象黃樂（Alice Huang）被美國情報單位懷疑與中國存在情報往來，而且外媒也踢爆黃仁勳曾外遇其它在輝達任職的員工。不過，相關指控目前仍有待進一步調查，是否涉及國安或公司機密，都還沒有正式結論。
英國《金融時報》上週末報導，黃仁勳曾與身邊盟友討論回任的可能性。不過，Altimeter Capital創辦人葛斯特納（Brad Gerstner）週一接受《CNBC》訪問時表示，黃仁勳並未與他討論過回鍋事宜。
儘管董事會態度保留，黃仁勳在科技圈仍獲得不少支持，網路上要求他重返執行長職位的連署，目前已累積18萬人簽名，美國總統川普（Donald Trump）週一也公開宣稱，對黃仁勳重返輝達抱持開放態度，還表示美國的國家安全並未受到威脅，美國現在比以往任何時候都更強大。
然而，川普的公開表態，並不代表輝達董事會已改變立場，執行長人選仍由公司董事會決定。
事實上，輝達董事會已開始為接班布局，董事會代表上週五聲稱，公司正在遴選搜尋顧問公司，協助尋找下一任執行長。這也顯示，輝達已著手推動正式的接班程序，而非僅僅在等待調查結果出爐。
隨著董事會調查與執行長遴選同步進行，黃仁勳是否有機會重返輝達，仍存在不確定性。對全球AI產業而言，這場人事風波不僅牽動輝達未來的經營方向，也讓市場開始關注，在黃仁勳離開領導核心的情況下，這家全球AI晶片龍頭，將如何維持技術優勢與產業影響力。
原文連結：Nvidia board is not considering bringing Jensen Huang back as CEO, source tells CNBC
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