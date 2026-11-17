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美國航空業接連傳出系統異常！美國聯合航空（United Airlines）當地時間週一（16日）下午證實，公司發生大規模系統故障（systemwide outage），導致航班運作受到影響。由於美國聯邦航空總署（FAA）幾天前才因通訊系統故障，下令全美航班停飛，航空業短時間內再度發生系統異常，引發外界關注。綜合《CNN》、《美聯社》等外媒報導，美聯航週一下午確認系統發生大範圍故障，該公司透過聲明表示，正在排查技術問題，雖會影響航班起飛，但不影響已經在空中的航班或聯航快運（United Express）。根據《美聯社》取得的空中交通管制應用程式（ATC app）錄音，一名美聯航飛行員還在休士頓機場向塔台請求，暫時讓飛機停留在登機門，直到系統恢復正常。此次故障發生的時間點格外敏感，因為就在上週五，美國FAA才因空中交通管制網路發生技術異常，下令全美航班暫停起飛，造成航空交通大規模混亂，數以千計航班取消或延誤，旅客行程受到嚴重衝擊。FAA事後公布的初步調查指出，老舊設備在資料大量湧入時不穩定，影響飛機通訊及雷達資訊，當時全美22個航路管制中心裡，就有17個出現系統不穩定情況，FAA因此採取全國性停飛措施，以確保飛航安全。儘管FAA聲稱，13日的事件不涉及網路惡意攻擊，但系統故障造成的大規模航班取消與延誤，仍讓航空公司需要時間，重新調度飛機及機組人員。如今，美聯航又傳出全公司系統故障，讓美國航空業的資訊系統穩定性再度受到關注。原文連結：