氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（17）日東北季風逐漸減弱，各地天氣短暫回穩，白天氣溫明顯回升。明（18）日下午鋒面接近，天氣將再度轉變，周四、五（19、20日）受到另一波東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，氣溫也會明顯下滑，清晨平地低溫可能降至11度左右，台北測站約15度；周六（21日）清晨還有機會因輻射冷卻進一步降溫，有可能達到大陸冷氣團標準。
今明白天回暖 西半部晴朗、東部偶有零星雨
吳德榮表示，昨（16）日各地最高溫約28至34度，今晨衛星雲圖顯示，全台雲量偏少。截至清晨4時32分，各地平地最低溫約18、19度。
根據最新歐洲ECMWF模式模擬，今日至明日上午東北季風減弱，西半部大致維持晴朗穩定，東半部則是晴時多雲，偶有零星降雨機會。各地白天偏熱，早晚溫差較大。
今日各地氣溫預測如下：北部19至30度、中部18至33度、南部19至34度、東部18至32度。
周三下午鋒面報到！清晨低溫恐探11度 可能達大陸冷氣團
吳德榮指出，明日下午鋒面抵達，氣溫隨之下降，周四、五（19、20日）還有另一波東北季風接力影響。
降雨方面，周四北部及東半部有局部短暫雨；到了周五，水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，主要剩下花東及南部山區偶有局部短暫雨的機會。
這波東北季風帶來的降溫較為明顯，周四、五各地轉涼，早晚會有偏冷感受，吳德榮提醒民眾適時增加衣物。預估清晨平地最低溫可能降至11度左右，較前一波冷空氣還低，台北測站則約可降至15度。
周六清晨受到輻射冷卻影響，氣溫可能再往下探，至於台北測站是否降至14度以下、達到「大陸冷氣團」定義，目前仍存在預報不確定性，還不能確定是否達標，須持續觀察後續模式變化。
周六至下周一（21至23日）東北季風將逐日減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，氣溫也會一天比一天回升。不過，受到夜間輻射冷卻影響，清晨仍可能出現較低氣溫，日夜溫差依舊明顯。
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吳德榮表示，昨（16）日各地最高溫約28至34度，今晨衛星雲圖顯示，全台雲量偏少。截至清晨4時32分，各地平地最低溫約18、19度。
根據最新歐洲ECMWF模式模擬，今日至明日上午東北季風減弱，西半部大致維持晴朗穩定，東半部則是晴時多雲，偶有零星降雨機會。各地白天偏熱，早晚溫差較大。
今日各地氣溫預測如下：北部19至30度、中部18至33度、南部19至34度、東部18至32度。
吳德榮指出，明日下午鋒面抵達，氣溫隨之下降，周四、五（19、20日）還有另一波東北季風接力影響。
降雨方面，周四北部及東半部有局部短暫雨；到了周五，水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，主要剩下花東及南部山區偶有局部短暫雨的機會。
這波東北季風帶來的降溫較為明顯，周四、五各地轉涼，早晚會有偏冷感受，吳德榮提醒民眾適時增加衣物。預估清晨平地最低溫可能降至11度左右，較前一波冷空氣還低，台北測站則約可降至15度。
周六清晨受到輻射冷卻影響，氣溫可能再往下探，至於台北測站是否降至14度以下、達到「大陸冷氣團」定義，目前仍存在預報不確定性，還不能確定是否達標，須持續觀察後續模式變化。
周六至下周一（21至23日）東北季風將逐日減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，氣溫也會一天比一天回升。不過，受到夜間輻射冷卻影響，清晨仍可能出現較低氣溫，日夜溫差依舊明顯。