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▲《急診室的奇蹟》的醫療顧問張堯任醫生親揭拍攝幕後，為該劇發聲。（圖／翻攝自Threads@chang.e.s）

全新Netflix影集《急診室的奇蹟》由霍建華、楊謹華等人主演，播出不久後就登上熱播榜冠軍，不料許多醫學方面情節卻被指出不合理、不專業，讓一堆人喊棄劇。而在導演李志薔先出面表示由自己承擔批評後，醫療顧問之一的張堯任醫生，也親揭幕後拍攝的辛苦，透露一個12秒的下刀鏡頭，劇組就準備了3個小時，引發外界熱議。《急診室的奇蹟》因部分情節引發批評，還有人直接喊話醫療顧問出來負責，雖然導演表示很多都是自己決定，但依然有許多網友不滿。對此，醫療顧問之一的張堯任醫生，也直言在聽到被觀眾叫出來負責這句話時，自己愣了一下，並親揭拍攝幕後，「身為這部戲的醫療顧問，我曾參與一顆12秒的下刀鏡頭。一鏡完成，整個劇組卻準備了3個小時。」張堯任醫生表示《急診室的奇蹟》是部試著為醫療人員發聲的戲，卻遭受不少同業的尖銳批評，這更讓他感到感慨，他表示理解醫護人員對專業細節的堅持，錯誤也值得被指出，「但什麼時候開始，我們習慣用幾個不完美的瞬間，去定義一群人長時間的努力？」他認為若希望病人了解醫療現場的不容易，那或許也可理解另一個專業的不易，「我們可以指出別人的不完美，但別忘了欣賞他們努力的樣子。鏡頭裡的奇蹟或許是編出來的，但鏡頭外的努力，都是真的。」回顧爭議起源，《急診室的奇蹟》在劇中解決許多醫療危機，但卻被眼尖觀眾發現多個情節不合理，像是資深醫生楊謹華單手拿鎮定劑針管，用嘴巴把針管蓋子拔開吐掉、蔡凡熙飾演的住院醫師竟給敗血症的病人只開感冒藥就結案、急診室沒戴口罩、聽診器戴反等，都引發外界吐槽。對此，導演則解釋都有做過田調，但很難做到完美，並喊話不要怪醫療顧問，「一切由我做最後決定，應該由導演／主創團隊承擔。」