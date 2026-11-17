我是廣告 請繼續往下閱讀

美國再度收緊對中國AI晶片管制！美國商務部旗下的工業與安全局（BIS），當地時間16日公布新規，將先進AI晶片管制範圍，從實體出口延伸至海外資料中心的遠端運算服務，防止中國企業透過第3國租用算力，間接取得美國先進晶片的運算能力。印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、巴西5國，也被列入新增出口許可要求範圍。根據美國商務部公布的規則，美方認為，中國企業即使無法直接購買受管制的先進AI晶片，仍可能透過海外資料中心租用搭載相關晶片的伺服器，遠端取得大量運算資源。因此，新規要求，海外資料中心若向中國、澳門、其他受限制的國家或地區企業，提供達到規定門檻的運算能力，相關晶片出口、再出口及境內移轉，就必須取得美國政府許可。此外，業者也須加強客戶背景調查，確認實際使用者及最終控制人，避免透過第三方規避管制。除了遠端算力服務，美國也將印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西，列入新增的出口許可要求範圍。其中4國位於東南亞，巴西則位於南美洲。向這些國家出口、再出口或在當地境內移轉特定先進半導體，都須事先取得美方許可。不過，這並非全面禁止對上述國家出口晶片，針對在這5個國家營運資料中心的美國公司，仍有相關豁免安排。此次政策公布之際，正值輝達創辦人黃仁勳請辭執行長、新加坡「Megaspeed」受到美方檢視之際，該公司被懷疑透過東南亞資料中心，將搭載先進AI晶片的運算能力提供給中國企業，相關指控仍待進一步釐清，Megaspeed則否認涉及違法行為。美國商務部並未表示，新規則是因為黃仁勳事件才制定的。根據官方文件的說法，這項措施是依照美國財政部、白宮國家安全會議的指示制定，反映華府正在從跨部門層級，加強先進AI技術的出口管制。對於台灣半導體與AI伺服器供應鏈而言，新規代表美國管制已從晶片實體出口延伸至海外算力服務。未來業者在海外部署AI伺服器或提供雲端運算資源時，必須更加重視最終使用者查核及出口許可規範，尤其布局新加坡、馬來西亞及泰國等市場的業者，更須留意政策變化。資訊來源：