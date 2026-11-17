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美國商務部收緊對先進AI晶片的出口管制，將新加坡也列入新增的出口許可要求國家，引發當地科技產業關注。新加坡數碼發展及新聞部（MDDI）、能源貿易及工業部（MTI），16日發布聯合聲明，正在仔細研究美方新措施，評估對星國企業的影響。新加坡政府指出，已經跟可能受到影響的企業接觸，了解新規對業務運作的衝擊，同時也正與美國主管機關溝通，釐清措施的適用範圍及執行方式，探討如何讓新加坡企業，持續取得合法、可信賴的先進晶片。聲明強調，新加坡是值得信賴的國際商業中心，擁有健全的法治體系，也高度重視自身的國際聲譽，不會容許任何企業，利用新加坡的名義，規避、違反其他國家的法律，包括出口管制規定。不過，新加坡也強調，身為全球科技和貿易中心，該國將繼續維護營商環境的完整性，確保合法企業能夠持續獲得先進的半導體和運算技術，並對任何違反法律的行為，採取嚴厲打擊。這項表態顯示，新加坡一方面希望配合國際出口管制規範，避免成為受限制晶片及算力的轉運管道；另一方面也希望降低美國新規對當地資料中心、雲端服務及AI產業發展的衝擊。資訊來源：