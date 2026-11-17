美伊衝突恐出現新的升級風險！美國《CNN》獨家報導指出，美國最新情報顯示，伊朗可能正在研擬，對美國首都-華盛頓特區發動攻擊的計畫，目標不排除鎖定川普政府高層官員，攻擊手段包括俗稱「髒彈」（Dirty Bomb）的放射性武器，或使用化學武器。不過，相關情報目前僅顯示，伊朗正在規劃可能的攻擊選項，並不代表已決定付諸行動，美國官員對其實際執行能力，也存在不同看法。
《CNN》引述7名美國官員說法，美國情報單位近期掌握的伊朗規劃相當具體，甚至涉及可能的攻擊地點與目標，引發美國政府高度關注。知情人士表示，伊朗目前的做法比較像是「為自己保留報復選項」，不代表攻擊即將發生，但相關情報已促使美國官員在過去一週密集召開會議，研擬應對措施。
美國提高警戒！白宮：目前沒有可信的本土威脅
面對相關報導，白宮發言人回應稱，美國政府正在監控所有潛在威脅，但目前沒有可信的本土威脅。美國官員也坦言，雖然情報顯示伊朗可能正在規劃攻擊，但是否已具備足夠的人力與執行條件，仍存在討論空間。
報導指出，美國政府近期也加強對高層官員的安全保護，特勤局上週甚至將財政部長貝森特（Scott Bessent）移往軍方宿舍居住，以提高安全防護。
美國官員認為，伊朗對美國官員的威脅並非首次，從川普第一次出任美國總統開始，伊朗便被指涉及針對現任、前任美國官員的暗殺計畫，其中包括2024年一項針對川普的雇兇殺人陰謀。不過，之前相關威脅主要集中在美國官員出訪期間，這次情報所涉及的，則是華府本土攻擊規劃，因此格外受到重視。
髒彈不等於核彈！美方憂放射性污染引發恐慌
《CNN》提到，髒彈與核彈不同，髒彈是將放射性物質與傳統爆炸裝置結合，藉由爆炸將放射性物質散布至周遭環境，並不涉及核分裂連鎖反應，因此破壞力遠不及核武。
不過，髒彈仍可能造成放射性污染，使特定區域面臨清理及長期管制問題。受訪人士形容，這類武器更像是一種「製造恐慌」的工具，除了爆炸可能造成的傷亡，後續污染也會讓部分區域難以正常使用。
美國情報單位還掌握到疑似伊朗方面的通訊內容，聲稱已在美國境內，預先藏匿製造炸彈所需的材料。不過，美國官員對這項情報的可信度看法不一，目前也沒有公開證據證實，相關物資確實存在。
美軍也面臨化武威脅！中東外交人員同步加強防護
除了美國本土可能面臨的攻擊風險，美方也密切關注，伊朗對部署在中東的美軍，使用化學武器的風險，部分美國官員認為，美軍目前的防護裝備、相關訓練，可能不足以應對這類攻擊。
相關疑慮也促使美國同步規劃，加強中東地區外交及情報人員的防護措施。
美伊談判陷僵局！美方憂衝突進一步升級
這波安全疑慮正值美伊衝突持續之際。美國對伊朗施加軍事打擊、經濟封鎖，雙方雖持續透過外交管道尋求結束戰爭，但針對解除封鎖、重新開放荷姆茲海峽、核武等敏感議題，至今仍未取得實質進展。
美國總統川普上週曾表示，戰爭將在「相當短的時間內」結束，但《CNN》指出，美國政府私下對伊朗可能採取報復行動的憂慮，凸顯這場衝突仍充滿不確定性。
一名區域消息人士透露，未來幾週將是美伊能否達成協議的關鍵時期，但可能被伊朗強硬派或政權內部的激進勢力阻撓。
儘管美國官員也認為，伊朗領導層很清楚，一旦對美國本土或中東美軍使用髒彈、化學武器，將面臨美方強烈報復。不過，如果伊朗當局相信，自身政權存續受到嚴重威脅，也不是完全不可能採取高風險行動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國提高警戒！白宮：目前沒有可信的本土威脅
面對相關報導，白宮發言人回應稱，美國政府正在監控所有潛在威脅，但目前沒有可信的本土威脅。美國官員也坦言，雖然情報顯示伊朗可能正在規劃攻擊，但是否已具備足夠的人力與執行條件，仍存在討論空間。
報導指出，美國政府近期也加強對高層官員的安全保護，特勤局上週甚至將財政部長貝森特（Scott Bessent）移往軍方宿舍居住，以提高安全防護。
美國官員認為，伊朗對美國官員的威脅並非首次，從川普第一次出任美國總統開始，伊朗便被指涉及針對現任、前任美國官員的暗殺計畫，其中包括2024年一項針對川普的雇兇殺人陰謀。不過，之前相關威脅主要集中在美國官員出訪期間，這次情報所涉及的，則是華府本土攻擊規劃，因此格外受到重視。
髒彈不等於核彈！美方憂放射性污染引發恐慌
《CNN》提到，髒彈與核彈不同，髒彈是將放射性物質與傳統爆炸裝置結合，藉由爆炸將放射性物質散布至周遭環境，並不涉及核分裂連鎖反應，因此破壞力遠不及核武。
不過，髒彈仍可能造成放射性污染，使特定區域面臨清理及長期管制問題。受訪人士形容，這類武器更像是一種「製造恐慌」的工具，除了爆炸可能造成的傷亡，後續污染也會讓部分區域難以正常使用。
美國情報單位還掌握到疑似伊朗方面的通訊內容，聲稱已在美國境內，預先藏匿製造炸彈所需的材料。不過，美國官員對這項情報的可信度看法不一，目前也沒有公開證據證實，相關物資確實存在。
美軍也面臨化武威脅！中東外交人員同步加強防護
除了美國本土可能面臨的攻擊風險，美方也密切關注，伊朗對部署在中東的美軍，使用化學武器的風險，部分美國官員認為，美軍目前的防護裝備、相關訓練，可能不足以應對這類攻擊。
相關疑慮也促使美國同步規劃，加強中東地區外交及情報人員的防護措施。
美伊談判陷僵局！美方憂衝突進一步升級
這波安全疑慮正值美伊衝突持續之際。美國對伊朗施加軍事打擊、經濟封鎖，雙方雖持續透過外交管道尋求結束戰爭，但針對解除封鎖、重新開放荷姆茲海峽、核武等敏感議題，至今仍未取得實質進展。
美國總統川普上週曾表示，戰爭將在「相當短的時間內」結束，但《CNN》指出，美國政府私下對伊朗可能採取報復行動的憂慮，凸顯這場衝突仍充滿不確定性。
一名區域消息人士透露，未來幾週將是美伊能否達成協議的關鍵時期，但可能被伊朗強硬派或政權內部的激進勢力阻撓。
儘管美國官員也認為，伊朗領導層很清楚，一旦對美國本土或中東美軍使用髒彈、化學武器，將面臨美方強烈報復。不過，如果伊朗當局相信，自身政權存續受到嚴重威脅，也不是完全不可能採取高風險行動。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。