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轉戰費城76人的41歲傳奇球星詹姆斯（LeBron James），在職業生涯第24個賽季迎來全新角色轉型。儘管開季前11場比賽場均僅攻下15.1分、寫下生涯任一11場區間的最低得分紀錄，但他憑藉頂尖組織與鐵血防守幫助76人打出11勝3負、高居東區第2的佳績。根據ESPN資深記者麥克梅納明（Dave McMenamin）最新報導，詹姆斯私下向76人教練團提出了一項請求，希望教練團能給予他多一點耐心調整比賽節奏與體能狀態，並預告自己將於12月調整至最佳水準。今年休賽期告別效力多年的洛杉磯湖人後，詹姆斯以一份2年約790萬美元的合約加盟費城，與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）以及同在休賽期入隊的布朗（Jaylen Brown）組成豪華陣容。麥克梅納明在文中點出，這名41歲老將生涯首度不再被視為球隊的頭號或二號球星，且遠離長年定居的洛杉磯與家人也讓他在生活適應上面臨挑戰；所幸在恩比德、布朗與馬克西分擔大量進攻重擔下，詹姆斯無需再像巔峰時期般大包大攬。數據顯示，詹姆斯本季前11戰場均出賽32.6分鐘，貢獻15.1分，投籃命中率44.3%、三分球命中率僅22.5%，得分與上場時間雙雙寫下生涯新低。然而，76人總教練納斯（Nick Nurse）對此毫不擔心，他在週日以131：124擊敗印第安納溜馬的賽後坦言：「我一點也不擔心他的投籃手感，他只是還在熟悉新隊友，隊友們也在適應他的傳球節奏。只要場上出現一絲空檔，他就能把球送到。」納斯的信任在場上立竿見影，詹姆斯在對陣溜馬一役雖僅拿15分、6籃板，卻狂送11次助攻，生涯總助攻數來到12092次，正式超越傳奇控衛基德（Jason Kidd），獨居NBA歷史助攻榜第3位。納斯透露，教練團正為詹姆斯設計更多無球空切戰術，未來甚至打算讓他更頻繁在肘區發動進攻，徹底釋放他的傳球視野；詹姆斯也笑稱，訓練營期間曾多次把球直接砸在沒跑完空切路線的新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）身上，並告訴這名年輕後衛：「就算你以為自己沒空檔，球也一定會傳到你手上。」除了在進攻端退居幕後串聯全隊，詹姆斯更將大量精力傾注於防守端。根據ESPN數據統計，在本季所有干擾至少100次出手的防守者中，詹姆斯將對手投籃命中率與有效命中率雙雙壓制在全聯盟前5名，展現驚人的防守端統治力。正如一名西區球隊高管所言，數據下滑恰恰證明詹姆斯今年7月選擇費城是無比明智的決定。