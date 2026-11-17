美國銀行業16日驚傳系統異常，摩根大通集團（JPMorgan Chase）旗下的摩根大通銀行（Chase Bank），服務出現技術故障，導致部分客戶無法順利登入網路銀行、查詢交易紀錄或完成轉帳，其他金融機構也有客戶回報服務異常，引發外界關注美國銀行系統的穩定性。
綜合《美聯社》等外媒報導，摩根大通證實，這次故障源自內部軟體錯誤，造成部分交易的處理速度變慢。至於美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）、美國合眾銀行（U.S. Bank）及Truist銀行，也都出現在故障追蹤網站「Downdetector」的異常通報名單中，但實際受到影響的程度不一。
Zelle轉帳也受影響！銀行強調支付網路正常
美國常用的即時轉帳服務Zelle，部分用戶亦反映交易延遲或無法順利完成。不過，Zelle的營運商「Early Warning Services」表示，旗下支付網路運作正常，問題主要可能來自個別銀行端的系統異常。
摩根大通則宣稱，這次問題並非網路攻擊，也沒有證據顯示，客戶帳戶及資金受到影響，而其他銀行對於服務異常的回報，也不代表所有銀行都出現相同程度的故障。
美國聯準會（Fed）的FedACH、Fedwire、FedNow等金融服務系統則未出現全面停擺，顯示這次事件主要涉及銀行端技術問題，而非美國整體金融清算系統癱瘓。
報導提到，摩根大通軟體出包，緊接在2次重大系統故障之後，先是當地時間週四，微軟伺服器故障，嚴重影響包括Outlook、Teams、Copilot在內的服務；隨後又是週五的美國空中交通管制系統故障，導致所有美國航班停飛數小時，並影響了整個週末的全美航空旅行。
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Zelle轉帳也受影響！銀行強調支付網路正常
美國常用的即時轉帳服務Zelle，部分用戶亦反映交易延遲或無法順利完成。不過，Zelle的營運商「Early Warning Services」表示，旗下支付網路運作正常，問題主要可能來自個別銀行端的系統異常。
摩根大通則宣稱，這次問題並非網路攻擊，也沒有證據顯示，客戶帳戶及資金受到影響，而其他銀行對於服務異常的回報，也不代表所有銀行都出現相同程度的故障。
美國聯準會（Fed）的FedACH、Fedwire、FedNow等金融服務系統則未出現全面停擺，顯示這次事件主要涉及銀行端技術問題，而非美國整體金融清算系統癱瘓。
報導提到，摩根大通軟體出包，緊接在2次重大系統故障之後，先是當地時間週四，微軟伺服器故障，嚴重影響包括Outlook、Teams、Copilot在內的服務；隨後又是週五的美國空中交通管制系統故障，導致所有美國航班停飛數小時，並影響了整個週末的全美航空旅行。