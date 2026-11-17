我是廣告 請繼續往下閱讀

商總提議：普發現金改限期消費券！更刺激國內消費

▲財政部公布普發現金 1 萬元領取時程圖卡，若預算順利通過，最快 1 月下旬農曆春節前首批撥款。（圖／財政部提供）

行政院表態！維持「普發1萬現金」讓民眾自由運用

2027普發一萬最新進度！最快1月26日農曆年前領到

明年普發一萬現金預計流程

預計時間點 各項目事由 2027/1/5前 立法院完成總預算三讀通過 2027/1/20前 總統公布總預算、開放線上登記 2027/1/25起 登記入帳 2027/1/26起 首批款項入帳 2027/2/15起 ATM領取現金 2027/2/22起 郵局臨櫃領現 2027/8/31止 一般民眾領取截止 2028/1/31止 新生兒領取截止

中央政府規劃於2027年全民普發一萬元現金，力拚農曆春節前1月26日為民眾送上大紅包。然而，全國商業總會（商總）提出建議，呼籲應將普發現金改為發放「有使用限期的消費券」，才能真正達到刺激國內經濟的效果。。《NOWnews今日新聞》為您整理最新政策動向與官方回應。全國商業總會理事長許舒博表示，商總支持政府將經濟成長的成果與全民共享，但若政策的目標是希望帶動內需消費市場，比起普發現金，更支持採取發放有「使用期限」的「消費券」形式，效益絕對遠大於直接發放現金。許舒博分析，民眾一旦領到現金，可能選擇存入銀行作為儲蓄、或是用於清償債務，未必直接消費，這筆資金便無法實質流入國內消費市場。反之，有使用限期的消費券，促使資金在期限內流入民間，挹注零售、餐飲、觀光、服務業等，帶動實質動能，發揮更大經濟效益。事實上，面對商總強烈建議改發消費券的呼聲，行政院秘書長張惇涵已給出明確回應，說明，無論是用來繳納學費、照顧長者與小孩、減輕家庭經濟負擔，或選擇日常消費，實質減輕每個家庭的經濟負擔、或增加消費預算，政府都予以尊重。並重申推動普發現金必須嚴守財政紀律，以「不增加實質舉債、不排擠國防、與0至18歲成長津貼等既有施政」，且相關程序必須合法合憲為三大原則。目前行政院已將2,357億元的普發經費編入116年度中央政府總預算案，目前特別條例最新進度，已於10月16日立法院表決順利逕付二讀，力拚11月中下旬挑戰完成三讀程序。根據財政部規劃，只要立法院能在2027年1月5日前順利完成總預算案三讀，並由總統於1月20日前公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業。1月25日開放民眾線上登記入帳，首批款項預計自1月26日起陸續入帳，隨後於2月15日開放實體ATM領現，讓全民在農曆年前後都能順利領到這筆AI紅利。