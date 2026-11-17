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想靠執政優勢「冷處理」 支持者反變隱性

坦言洋流有效：「其實他們已經成功了啦」

藍營最後只能拚陸戰 鄭麗文：幫議員就是幫市長

兩度點名蘇巧慧「很強」！鄭麗文稱新北不能輕忽

九合一選舉進入最後倒數，國民黨力守15個執政縣市，卻遇上民進黨「洋流」外溢效應。國民黨主席鄭麗文近日坦言，藍營不少候選人原本仗著現任執政優勢，希望把選戰「冷處理」，甚至期待越晚提名越好，沒想到碰上始料未及的「洋流」，讓部分原先差距較大的選區被迅速拉近。她更直言，洋流確實重新點燃綠營支持者熱情，「其實他們已經成功了啦！」如今國民黨已無法再靠低溫選戰，最後階段只能全面啟動陸戰催票；至於新北戰局，她更兩度強調，民進黨候選人蘇巧慧「是很強的對手」。根據《鏡週刊》今（17）日刊出的專訪內容，鄭麗文指出，早在洋流成形前，她就已察覺國民黨這次選舉氣氛不太對勁。她到各地召開輔選工作會報，地方幾乎都回報同一句話：「這次選舉非常冷。」支持者態度也變得相當隱性。她分析，國民黨上屆地方選舉成績太好，6都拿下4都，不少現任首長因此認為手上握有執政優勢，希望選舉越冷越好，「多數希望選舉冷，然後越晚提名他們越好。」甚至連不是尋求連任的新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣，初期也傾向維持低溫。但鄭麗文直言，這樣的打法遇上積極進攻的對手就會出問題，「當你非常冷、不動，對手很積極、很會選，結果當然就拉近了。」她認為，這也是雙北、桃園、台中等地一度出現選情吃緊的原因之一。談到民進黨台北市長候選人沈伯洋帶起的「洋流」，鄭麗文在該專訪中表示，洋流最初從網路崛起，確實鼓舞原本士氣低迷的民進黨支持者，尤其台北市長選舉本身就具有全台帶動效果，聲量外溢後，一些原本被認為差距很大的縣市，也開始被拉近。鄭麗文直言：「其實他們已經成功了啦！」甚至認為實際效果可能比民進黨最初預期還要好，「效果是有的。」她認為，洋流最明顯的作用，就是把歷經大罷免挫敗後的綠營支持者重新凝聚、拉回選戰。不過，她也認為「洋流」與當年的「韓流」在強度與本質上仍有差異，當年韓流足以翻轉高雄，而現階段洋流更像是成功凝聚支持者、測試網路聲量與實體陸戰結合的新打法。根據該報導，鄭麗文表示，到了選戰最後階段，若還期待突然出現一個重大議題翻轉局勢，恐怕已經「緩不濟急」，因此國民黨現在只能仰賴原本擅長的陸戰組織，強化複式動員，把支持者真正催出來投票。她強調，黨中央將從地方議員候選人開始全面協助衝刺，「幫議員就是幫市長，議員選得好，市長就會過關。」她對雙北、桃園、台中4都抱持審慎態度，也認為關鍵就在最後階段能否把陸軍真正動起來。其中，新北市選情尤其讓鄭麗文高度警戒。談到民進黨候選人蘇巧慧，她兩度強調：「蘇巧慧是很強的對手。」鄭麗文認為，蘇巧慧長期經營基層，這次選戰方向也相當明確，並刻意與父親蘇貞昌保持一定距離；對於她日前赴北京訪問，蘇巧慧也未採取激烈攻擊，而是維持較正面的態度，「她沒有批評我。」在鄭麗文看來，蘇巧慧這次是「有備而來」，而且採取不激怒藍營支持者的策略，值得國民黨高度警戒。相較之下，李四川雖熟悉新北地方，侯友宜團隊也有多次大型選戰操盤經驗，但在洋流衝擊及蘇巧慧積極進攻下，藍營最後仍必須靠組織戰與催票穩住基本盤。