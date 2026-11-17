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最兇選舉公報出現了！前JKF女郎「超辣古裝照」爆紅

「王妃」還特別在選舉公報上面加入一張自己超辣的古裝照，政見也是用章回小說的方式呈現

而這位候選人就是前JKF女模「Angela寶7」。

▲桃園市議員第一選區一位名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的版面特別吸睛，還有超辣古裝照，選舉公告在社群引爆討論。（圖/中選會官網）

剛好11號在隔壁！同選區老將「村長詹江村慘喊選情告急」求支援

這張照片在11號村長我旁邊，請各位宅男村民們務必守住，不要忽略11號村長我的存在！村長我需要你們啊！」