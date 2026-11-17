九合一選舉倒數最後不到兩周，各地的選舉公報陸續曝光，桃園市議員第一選區戰況激烈，其中一位前JKF女模「Angela寶7」把名字改成「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選，12號次的她不僅名字相當特別外，選舉公報上更是直接放上超辣古裝照，經歷欄位還寫自己是「網路女菩薩番號不及備載」，讓同選區的國民黨議員詹江村也求饒表示：「我親愛的村民千萬要守住啊！村長需要你們！」
最兇選舉公報出現了！前JKF女郎「超辣古裝照」爆紅
選舉公報近幾日網路版已經在中央選舉委員會開放查詢，其中桃園市議員第一選區一位名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的版面特別吸睛，以無黨籍參選的她，號次12號，出生於民國86年1月30日，學歷為靜宜大學企業管理學系，經歷包括台大經營管理碩士班進修、桃園台灣寵物美容協會理事，還曾經是第四屆JKF百大女郎第七名。
且更特別的是，「王妃」還特別在選舉公報上面加入一張自己超辣的古裝照，政見也是用章回小說的方式呈現，內容包括爭取育兒津貼加碼補助、打造寵物友善城市及加重虐待動物刑責，也提出聘請百位女優擔任桃園觀光大使，陪粉絲逛夜市，以及修法開放本島博弈等主張，明顯就是跟其他候選人的風格完全不同，而這位候選人就是前JKF女模「Angela寶7」。
剛好11號在隔壁！同選區老將「村長詹江村慘喊選情告急」求支援
選舉公報曝光後，讓同選區尋求連任的11號國民黨桃園市議員詹江村緊急發文表示：「選舉公報出現黑馬，我親愛的村民千萬守住啊！告急、告急，村長我這次真的告急，這張照片在11號村長我旁邊，請各位宅男村民們務必守住，不要忽略11號村長我的存在！村長我需要你們啊！」
貼文讓不少選民都出面表示：「本來很多宅男宅炮不出來選？你這樣等於是在幫12號拉票」、「快笑死了，村長也會急XD」、「唯一支持12號啦笑死了」、「村長好險我在楊梅，不然我真的會忍不住投12號」、「村長學長保重，選舉公報還正好在她的旁邊，哈哈哈哈哈哈」、「村長竟然會緊張這種新人，不用擔心啦！」
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選舉公報近幾日網路版已經在中央選舉委員會開放查詢，其中桃園市議員第一選區一位名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的版面特別吸睛，以無黨籍參選的她，號次12號，出生於民國86年1月30日，學歷為靜宜大學企業管理學系，經歷包括台大經營管理碩士班進修、桃園台灣寵物美容協會理事，還曾經是第四屆JKF百大女郎第七名。
且更特別的是，「王妃」還特別在選舉公報上面加入一張自己超辣的古裝照，政見也是用章回小說的方式呈現，內容包括爭取育兒津貼加碼補助、打造寵物友善城市及加重虐待動物刑責，也提出聘請百位女優擔任桃園觀光大使，陪粉絲逛夜市，以及修法開放本島博弈等主張，明顯就是跟其他候選人的風格完全不同，而這位候選人就是前JKF女模「Angela寶7」。
選舉公報曝光後，讓同選區尋求連任的11號國民黨桃園市議員詹江村緊急發文表示：「選舉公報出現黑馬，我親愛的村民千萬守住啊！告急、告急，村長我這次真的告急，這張照片在11號村長我旁邊，請各位宅男村民們務必守住，不要忽略11號村長我的存在！村長我需要你們啊！」
貼文讓不少選民都出面表示：「本來很多宅男宅炮不出來選？你這樣等於是在幫12號拉票」、「快笑死了，村長也會急XD」、「唯一支持12號啦笑死了」、「村長好險我在楊梅，不然我真的會忍不住投12號」、「村長學長保重，選舉公報還正好在她的旁邊，哈哈哈哈哈哈」、「村長竟然會緊張這種新人，不用擔心啦！」
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