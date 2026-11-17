我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人隊在2026-27賽季休賽期網羅41歲傳奇球星詹姆斯（LeBron James）與全明星前鋒布朗（Jaylen Brown），與原有雙星恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成震撼全聯盟的豪華陣容，開季至今也打出11勝3負、高居東區第2的亮眼戰績。然而，ESPN資深記者麥克梅納明（Dave McMenamin）近日深入訪談多位聯盟教練、球團高管與球探後卻揭露了華麗戰績背後的巨大隱憂，2023年年度MVP中鋒恩比德不仅因右足底筋膜炎管理打打停停，投籃命中率更跌至生涯最差的37.4%，甚至被西區助理教練直接點名「看起來就像個累贅」，而76人先發五虎同時在場時的進攻效率更慘到與全聯盟墊底的夏洛特黃蜂不相上下。儘管76人開季在關鍵時刻（Clutch Time）打出全聯盟唯一的9勝0敗不敗神話，但近5戰接連慘敗給克里夫蘭騎士與死敵波士頓塞爾提克，徹底暴露了球隊進攻端的磨合陣痛。在對陣騎士一役，詹姆斯與恩比德合計21投僅3中、發生8次失誤；面對塞爾提克時，轉戰費城的布朗表現低迷，賽後更坦言對自己感到極度沮喪。一位西區球隊助理教練在接受ESPN訪問時毫不留情地指出，恩比德的狀態已成為76人最大的不確定因素：「恩比德現在看起來……就像是個累贅。」數據顯示，恩比德本季不僅整體投籃命中率暴跌至生涯新低的37.4%，外線手感更是徹底冰封，三分球累計36投僅4中（近9戰更只有25投1中），在全聯盟所有至少出手20記三分球的球員中排名倒數第一。一名東區球探也直言：「有恩比德和沒有恩比德在場時，76人完全是兩支截然不同的球隊，當陣容頻繁被迫更動時，這支球隊真的能承受這種劇烈反差嗎？」除了恩比德個人低迷，76人豪華先發五虎的球權分配與化學反應同樣遭到聯盟高管嚴厲檢視。根據統計，馬克西、VJ埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗、詹姆斯與恩比德這套主力陣容同時在場的120分鐘裡，每百回合進攻效率竟然只有101.8分，這項數據與全聯盟進攻最差的夏洛特黃蜂完全相同。一位東區球隊高管點評道：「這支球隊太過依賴單打獨鬥，而不是透過團隊進攻執行力來創造機會。」東區球探進一步剖析了陣容重疊的結構性難題：「我對他們的第一印象是，陣中有3個需要持球在手才能得分的球星，再加上一個同樣需要球權卻永遠無法保持健康的中鋒，結果導致21歲潛力新星埃奇庫姆（場均得分從新秀季的16.0分下滑至12.8分）成了多餘的人，連帶影響他的成長空間。」就連布朗的場均得分也從上季在塞爾提克的28.7分大幅縮水至21.9分。在老大哥們各自經歷陣痛期的同時，26歲的馬克西反倒成為真正扛起費城大旗的領袖。本季馬克西場均轟下全隊最高的26.7分、投籃命中率高達生涯新高的49.6%，第四節累計攻下108分更是高居全聯盟第一，連布朗都公開承認「馬克西100%是我們的領路人」。至於41歲的詹姆斯雖然場均15.1分寫下生涯開季11場新低，但他在防守端表現極為賣力，在干擾至少100次出手的防守者中，將對手命中率壓制在聯盟前5傑。值得注意的是，受限於賽程安排，76人開季至今14場比賽全數對陣東區球隊，直到第18戰才會迎來本季首場西區對決（創下1998-99賽季西雅圖超音速以來最晚紀錄）。正如一位西區球探所言：「全聯盟其他球隊最好祈禱恩比德永遠別恢復到100%健康，因為一旦他找回身手，其他人就只能爭第二名了。」