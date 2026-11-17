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國際精品品牌香奈兒（CHANEL）的台灣專櫃竟爆出偷拍風波，一名號稱「台中小S」的名媛，1年就在香奈兒砸千萬元，累積消費破億元，是品牌VIC顧客（Very Important Customer，超級重要顧客），不料近日她到台中大遠百的香奈兒專櫃消費時，現場點鈔準備付錢的畫面竟被一名櫃姐拍下後傳給好友，照片之後更是在社群瘋傳，讓她得知後氣炸怒提告，該名櫃姐也遭到品牌開除。一名號稱「台中小S」的名媛A女，時常會購買香奈兒商品，不料她近日竟遭偷拍。據《鏡周刊》報導，A女在8月23日帶著戒指到香奈兒清洗，店員推薦一件外套她覺得好看便買下，為幫女兒累積點數，就決定用現金結帳，在現場直接點鈔。不料這個畫面卻被偷拍傳到Line群組討論，「朋友在逛街看到熟悉的身影。」接著另一人追問：「手上是現金嗎？」還有人調侃櫃姐沒拿點鈔機要扣分，另一人則說看起來才2疊，要5、6疊才符合身分等玩笑，之後照片更是外流到社群，還引來部分網友的罵聲。而A女之後則在親友告知下才得知被偷拍，由於A女表示當下店內只有她一名客人，身後的人也都是店員，因此她認為偷拍者就是員工，這也讓她怒提告。香奈兒調查後也確認是員工所為，並請律師與A女律師聯繫後，再提供書面調查報告轉達調查結果與處理方式，提出給A女10萬元和解，但A女則想讓品牌拿出300萬元做公益，認為品牌需要付出足夠代價，才會更加重視客戶隱私這件事，並希望不要再有人跟她遇到相同經驗。但不料香奈兒不同意，讓A女認為品牌毫無誠意，因此向英國倫敦法院提起訴訟。A女律師也已發函給香奈兒方代理人，指出品牌在職務期間，涉及不法蒐集以及利用個人資料，已侵害到肖像權、名譽權與隱私權，律師還引用香奈兒官網的女性自主理念，像是企業主要核心圍繞女性、支持女性自主權、讓女性有平等發聲機會等，強調A女的消費經驗，與品牌理念有落差。而在香奈兒調查報告中，該名員工也坦承因為好奇才會拍照傳給友人，自己也沒料到私下分享會被傳到群組、甚至外流到社群，並對A女道歉，最終該名員工也遭品牌終止勞動關係。香奈兒強調公司有規定員工拍顧客前要取得同意，並嚴禁外傳給他人，但偷拍員工在當時拍照與傳送的行為都很快速，所以管理人員未能發現制止，品牌也承諾會加強員工訓練與內部稽核。