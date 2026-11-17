我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump），再度釋出與北韓領導人金正恩會面的訊號！川普當地時間16日離開白宮、準備前往亞洲，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會時表示，不排除APEC期間與金正恩碰面，甚至直言金正恩是否會前往中國，得看中國國家主席習近平的安排。這番談話，讓原本未列入行程的「川金會」再度受到關注，也使中國在美朝關係扮演的角色，成為外界觀察焦點。根據《路透社》、《美聯社》報導，川普聲稱，他此行將與習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，也有可能與金正恩碰頭。不過，川普並未證實雙方已經敲定會談，僅表示金正恩不排除前往深圳，是否成行，取決於習近平。習近平之所以被川普點名為關鍵人物，與中國、北韓長期的特殊關係有關。中國是北韓最重要的經貿夥伴之一，也是平壤在國際上的重要支持者，對於北韓的經濟及外交環境具有一定影響力。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國研究計畫主任車維德（Victor Cha）分析，川普這番談話顯示，他已向習近平提出，希望由北京協助安排金正恩赴中會面，如果金正恩真能與美國、俄羅斯、中國領導人同台，將是一次重大的外交勝利，尤其這幾個國家都是核武強權，若再加上與川普的雙邊會談，金正恩的國際地位也有望進一步提升。車維德也指出，外界普遍認為，中國可能不希望「川金會」這類的額外外交活動，分散北京主辦APEC峰會的焦點，但從習近平的角度來看，若能趁此機會促成多國領袖齊聚一堂，反而有助於中國，進一步彰顯全球外交影響力。不過，這並不代表習近平能直接決定金正恩是否出席，畢竟，北韓仍有自身的外交與安全考量，是否願意重新與美國展開對話，最終仍取決於金正恩及平壤當局的決策。川普與金正恩，過去曾在川普第一任期內，3度面對面會晤，分別是2018年的新加坡、2019年的越南河內，以及同年6月在兩韓邊境的板門店。當時雙方曾針對北韓核武問題展開談判，但2019年河內峰會，因制裁解除條件等問題未能達成協議，後續美朝關係也未能取得實質突破。如今，北韓持續發展核武與飛彈能力，並進一步深化與俄羅斯的合作，美國若重新與金正恩接觸，談判條件勢必與2019年有所不同。然而，北韓是否有意重啟談判，目前仍不明朗，《路透社》指出，川普過去曾多次釋出，希望與金正恩會面的訊號，但大多沒有成行；北韓先前也曾公開表示，現階段沒有與美國展開談判的必要。此次川普亞洲行，原本就安排與習近平、普丁舉行三方會談，討論核武裁減等國際議題。如今，川普再度提及可能與金正恩會面，使這趟中國行增添新的外交變數。對北京而言，如果能促成美朝領導人重新接觸，將有機會凸顯中國在朝鮮半島的影響力；但若無法成行，也反映出中國與北韓之間的關係，並非北京可以完全主導。目前，川金會仍未獲得美國、北韓或中國正式確認。這場會面能否成真、北韓核武問題是否重新進入美國外交議程，將成為本週APEC峰會期間，另一個值得關注的焦點。原文連結：