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▲林莎分享多張穿比基尼的辣照，甜美臉蛋與好身材引來粉絲大讚。（圖／翻攝自林莎IG@superlisa821）

有「台版三上悠亞」之稱的林莎憑精緻娃娃臉與好身材深受粉絲喜愛，時常會在社群分享生活點滴的她，於昨（16）日分享在馬爾地夫大解放，穿比基尼的辣照，超兇事業線與纖細小蠻腰都讓粉絲看呆，多張美照狂吸3萬多人按讚朝聖。林莎昨日於社群曬出到馬爾地夫潛水旅行的多張美照，只見她上半身穿著白色比基尼、下半身搭配藍色泳褲，大秀超兇事業線與纖細小蠻腰。而將一頭長髮隨意綁起的林莎，時而將墨鏡放在頭上，還因海風吹來而俏皮眨眼，對鏡頭露出招牌甜美微笑。除此之外，林莎也曬出穿著比基尼的自拍近照，好身材直接讓3.5萬名粉絲看呆，火速按讚朝聖，並紛紛大讚：「林莎超正的」、「療癒的大海 ，可愛的林莎」、「林莎怎麼可以又甜又辣！」、「這個身材真的太誇張了吧。」林莎從17歲進入展場，擔任展場主持人後，因為甜美外貌與好身材，於2019年首度推出個人寫真《揭開．面莎》踏入演藝圈，毫無包袱、不做作的性格，也讓她漸漸開啟了知名度，開始活躍於各大綜藝與外景美食節目，像是《食尚玩家》、《來吧！營業中2》、《大陸尋奇》、《飢餓遊戲》等。而今年林莎人氣更上一層樓，首度入圍全球百大美女榜單，將與世界各國的美女競爭，讓粉絲都感到非常驚喜。