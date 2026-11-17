金州勇士此前雖拿下8連勝，但在柯瑞（Stephen Curry）受傷後，在此榜單滑落到第13名。

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馬刺攻守效率持續領跑 火箭、塞爾提克分佔2、3

湖人打出23年來最佳進攻 缺少柯瑞的勇士僅排第13

唐西奇、里夫斯同時在場時百回合淨勝29.3分，為全聯盟最強火力雙人組

但在柯瑞受傷倒下後，面對火箭、馬刺都被慘電，西區排名滑落到第9

NBA第五周綜合實力榜

▲金州勇士在無柯瑞期間已經苦吞2連敗。（圖／路透／達志影像）

NBA例行賽賽程第一個月即將結束，官網記者蕭曼（John Schuhmann）稍早更新30隊綜合實力榜，聖安東尼奧馬刺靠著近期12連勝維持在第一，接續則是休士頓火箭、波士頓塞爾提克、洛杉磯湖人和費城76人，值得注意的是，本季強弱態勢更明顯，上述5支球隊勝率都超過7成80，高於上季任何一隊，馬刺目前取得12連勝，攻守效率名列聯盟前3，當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）近況火燙，上戰僅上陣25分鐘攻下40分、11籃板與8火鍋，火鍋犯規比更創下近54年新高，個人攻守效率高居聯盟第一。火箭隊目前排在第2，除戰績佳之外，與勝率超過50%的15支球隊之間對決，火箭也取得7勝1敗，戰績為全聯盟最佳，塞爾提克取得6連勝，攻防兩端均位列前5，這是他們連續5季在戰力榜排名前5。湖人方面，目前不僅取得8連勝，更在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）帶領下，打出NBA近23年來最強進攻火力，進攻效率也排在第一，。76人則在最後5分鐘、分差5分內保持全勝，戰績為9勝0敗。至於勇士，雖然開季不久後拿下8連勝，戰績一度衝到西區前3，，戰力榜也掉到第13名。馬刺：（12勝2敗，上週第1）火箭：（11勝3敗，上週第4 ↑）塞爾提克：（11勝2敗，上週第6 ↑）湖人：（12勝2敗，上週第8 ↑）76人：（11勝3敗，上週第5）拓荒者：（9勝3敗，上週第11 ↑）灰狼：（9勝4敗，上週第3 ↓）雷霆：（9勝5敗，上週第2 ↓）金塊：（7勝4敗，上週第13 ↑）熱火：（7勝6敗，上週第18 ↑）尼克：（7勝6敗，上週第7 ↓活塞：（8勝4敗，上週第9 ↓）勇士：（8勝5敗，上週第10 ↓）騎士：（7勝7敗，上週第12 ↓）灰熊：（9勝4敗，上週第15）獨行俠：（7勝7敗，上週第14 ↓）老鷹：（8勝6敗，上週第17）暴龍：（5勝8敗，上週第16 ↓）溜馬：（5勝9敗，上週第22 ↑）太陽：（5勝7敗，上週第20）魔術：（5勝7敗，上週第23 ↑）快艇：（4勝8敗，上週第24 ↑）巫師：（4勝10敗，上週第19 ↓）籃網：（3勝9敗，上週第26 ↑）黃蜂：（4勝9敗，上週第27 ↑）公牛：（3勝9敗，上週第28 ↑）鵜鶘：（4勝10敗，上週第21 ↓）爵士：（1勝13敗，上週第25 ↓）國王：（1勝12敗，上週第29）公鹿：（1勝13敗，上週第30）