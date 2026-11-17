NBA例行賽賽程第一個月即將結束，官網記者蕭曼（John Schuhmann）稍早更新30隊綜合實力榜，聖安東尼奧馬刺靠著近期12連勝維持在第一，接續則是休士頓火箭、波士頓塞爾提克、洛杉磯湖人和費城76人，值得注意的是，本季強弱態勢更明顯，上述5支球隊勝率都超過7成80，高於上季任何一隊，金州勇士此前雖拿下8連勝，但在柯瑞（Stephen Curry）受傷後，在此榜單滑落到第13名。
馬刺攻守效率持續領跑 火箭、塞爾提克分佔2、3
馬刺目前取得12連勝，攻守效率名列聯盟前3，當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）近況火燙，上戰僅上陣25分鐘攻下40分、11籃板與8火鍋，火鍋犯規比更創下近54年新高，個人攻守效率高居聯盟第一。
火箭隊目前排在第2，除戰績佳之外，與勝率超過50%的15支球隊之間對決，火箭也取得7勝1敗，戰績為全聯盟最佳，塞爾提克取得6連勝，攻防兩端均位列前5，這是他們連續5季在戰力榜排名前5。
湖人打出23年來最佳進攻 缺少柯瑞的勇士僅排第13
湖人方面，目前不僅取得8連勝，更在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）帶領下，打出NBA近23年來最強進攻火力，進攻效率也排在第一，唐西奇、里夫斯同時在場時百回合淨勝29.3分，為全聯盟最強火力雙人組。76人則在最後5分鐘、分差5分內保持全勝，戰績為9勝0敗。
至於勇士，雖然開季不久後拿下8連勝，戰績一度衝到西區前3，但在柯瑞受傷倒下後，面對火箭、馬刺都被慘電，西區排名滑落到第9，戰力榜也掉到第13名。
🏀NBA第五周綜合實力榜
第1-10名（爭冠與第一梯隊）
馬刺：（12勝2敗，上週第1）
火箭：（11勝3敗，上週第4 ↑）
塞爾提克：（11勝2敗，上週第6 ↑）
湖人：（12勝2敗，上週第8 ↑）
76人：（11勝3敗，上週第5）
拓荒者：（9勝3敗，上週第11 ↑）
灰狼：（9勝4敗，上週第3 ↓）
雷霆：（9勝5敗，上週第2 ↓）
金塊：（7勝4敗，上週第13 ↑）
熱火：（7勝6敗，上週第18 ↑）
第11-20名（季後賽競爭球隊）
尼克：（7勝6敗，上週第7 ↓
活塞：（8勝4敗，上週第9 ↓）
勇士：（8勝5敗，上週第10 ↓）
騎士：（7勝7敗，上週第12 ↓）
灰熊：（9勝4敗，上週第15）
獨行俠：（7勝7敗，上週第14 ↓）
老鷹：（8勝6敗，上週第17）
暴龍：（5勝8敗，上週第16 ↓）
溜馬：（5勝9敗，上週第22 ↑）
太陽：（5勝7敗，上週第20）
第21-30名（重建球隊）
魔術：（5勝7敗，上週第23 ↑）
快艇：（4勝8敗，上週第24 ↑）
巫師：（4勝10敗，上週第19 ↓）
籃網：（3勝9敗，上週第26 ↑）
黃蜂：（4勝9敗，上週第27 ↑）
公牛：（3勝9敗，上週第28 ↑）
鵜鶘：（4勝10敗，上週第21 ↓）
爵士：（1勝13敗，上週第25 ↓）
國王：（1勝12敗，上週第29）
公鹿：（1勝13敗，上週第30）
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馬刺目前取得12連勝，攻守效率名列聯盟前3，當家巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）近況火燙，上戰僅上陣25分鐘攻下40分、11籃板與8火鍋，火鍋犯規比更創下近54年新高，個人攻守效率高居聯盟第一。
火箭隊目前排在第2，除戰績佳之外，與勝率超過50%的15支球隊之間對決，火箭也取得7勝1敗，戰績為全聯盟最佳，塞爾提克取得6連勝，攻防兩端均位列前5，這是他們連續5季在戰力榜排名前5。
湖人打出23年來最佳進攻 缺少柯瑞的勇士僅排第13
湖人方面，目前不僅取得8連勝，更在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）帶領下，打出NBA近23年來最強進攻火力，進攻效率也排在第一，唐西奇、里夫斯同時在場時百回合淨勝29.3分，為全聯盟最強火力雙人組。76人則在最後5分鐘、分差5分內保持全勝，戰績為9勝0敗。
至於勇士，雖然開季不久後拿下8連勝，戰績一度衝到西區前3，但在柯瑞受傷倒下後，面對火箭、馬刺都被慘電，西區排名滑落到第9，戰力榜也掉到第13名。
🏀NBA第五周綜合實力榜
第1-10名（爭冠與第一梯隊）
馬刺：（12勝2敗，上週第1）
火箭：（11勝3敗，上週第4 ↑）
塞爾提克：（11勝2敗，上週第6 ↑）
湖人：（12勝2敗，上週第8 ↑）
76人：（11勝3敗，上週第5）
拓荒者：（9勝3敗，上週第11 ↑）
灰狼：（9勝4敗，上週第3 ↓）
雷霆：（9勝5敗，上週第2 ↓）
金塊：（7勝4敗，上週第13 ↑）
熱火：（7勝6敗，上週第18 ↑）
第11-20名（季後賽競爭球隊）
尼克：（7勝6敗，上週第7 ↓
活塞：（8勝4敗，上週第9 ↓）
勇士：（8勝5敗，上週第10 ↓）
騎士：（7勝7敗，上週第12 ↓）
灰熊：（9勝4敗，上週第15）
獨行俠：（7勝7敗，上週第14 ↓）
老鷹：（8勝6敗，上週第17）
暴龍：（5勝8敗，上週第16 ↓）
溜馬：（5勝9敗，上週第22 ↑）
太陽：（5勝7敗，上週第20）
第21-30名（重建球隊）
魔術：（5勝7敗，上週第23 ↑）
快艇：（4勝8敗，上週第24 ↑）
巫師：（4勝10敗，上週第19 ↓）
籃網：（3勝9敗，上週第26 ↑）
黃蜂：（4勝9敗，上週第27 ↑）
公牛：（3勝9敗，上週第28 ↑）
鵜鶘：（4勝10敗，上週第21 ↓）
爵士：（1勝13敗，上週第25 ↓）
國王：（1勝12敗，上週第29）
公鹿：（1勝13敗，上週第30）