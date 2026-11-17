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去年就建議徵召沈伯洋 曹興誠：如今贊成我的人越來越多

否認沈伯洋當選後將受他影響 曹興誠：不會要求任何特權

澄清「邪靈」說法與沈伯洋無關：純屬個人意見

2026台北市長選戰倒數，聯電創辦人曹興誠今（17）日表示，早在去年11月就曾兩度建議總統賴清德徵召沈伯洋參選台北市長，當時許多人認為他「老糊塗亂講話」，但如今「贊成我的人越來越多」。曹興誠也強調他和沈伯洋只是「君子之交」，若沈伯洋當選市長，絕不會要求對方濫用權力，「即使市府舉辦免費音樂會，我都不會請他幫我弄一張門票」，至於他批評蔣萬安是「邪靈」，也與沈伯洋及其競選團隊無關。選戰倒數，曹興誠今發文表示，「我在去年11月連寫2篇臉書貼文，建議賴總統徵召沈伯洋參選台北市長。以後我在每個場合都說沈有機會拉下蔣。」他坦言，半年前許多人認為他的預測不切實際，「但現在看起來，贊成我的人越來越多。」曹興誠指出，「為什麼之前我敢做這種預測？不是因為我會算命，或我是什麼先知，而是因為我對這2個人都做過研究。」他提到2022年台北市長選舉時，大力支持民進黨候選人陳時中，並非因為私交，而是認為陳時中防疫有功。為了幫助陳時中，他也研究蔣萬安的工作經歷，質疑蔣萬安自稱「矽谷律師」，卻與矽谷及高科技產業沒有太大關聯，更批評「可謂欺世盜名」。至於與沈伯洋的關係，曹興誠表示，2人是2022年因黑熊學院結識，當時沈伯洋尋求贊助，推動社會大眾處理急難的能力訓練，因此開始合作至今。曹興誠強調，「我對沈伯洋的學問、能力和為人十分欣賞，但我們只是君子之交。我們未曾結伴出遊，也未曾單獨吃過飯。」針對國民黨立委徐巧芯質疑沈伯洋當選後，市政可能受到他影響，曹興誠反駁，「一旦沈伯洋當選市長，有了權力以後，我絕不會讓他為我濫用任何權力。」他強調，不會要求免費音樂會門票、不會替人向沈伯洋關說，也不會接受市府任何象徵性職銜，「君子之交，就應如此。」曹興誠也透露，選戰初期曾與朋友討論是否向沈伯洋提供建議，但很快發現「他的見解、能力比我們都高出很多，所以我們都沒有再多嘴」。他強調，「以後我在外批評蔣萬安的言論，都是自己的意見，未曾與沈伯洋或他的競選團隊做過事先協商。」至於日前稱蔣萬安是「邪靈」引發爭議，曹興誠表示，「譬如我罵蔣萬安是邪靈，那是我快人快語的風格，純屬個人意見，跟沈伯洋完全無關。」