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慢性肺阻塞不可逆 醫揭6招護肺

一名73歲爺爺本身患有慢性阻塞性肺病，平時規律服藥控制病情。但隨著氣溫下降，逐漸出現痰液增加、頻繁咳嗽等症狀，一開始以為是小感冒，直到開始出現呼吸喘才前往急診。住院期間因深處痰液堆積，惡化成肺炎，一度須接受插管及呼吸器治療，歷經一個多月治療，才順利出院。台北慈濟醫院胸腔內科醫師饒倫毓提到，「慢性阻塞性肺病」為呼吸道長期發炎，導致氣流受阻的疾病。致病因素又以「吸菸」及「二手菸」約占9成，其他危險因子包括空污、長期暴露於粉塵或有害氣體的工作環境，及反覆呼吸道感染。饒倫毓說，肺阻塞好發於中年以上族群，常見症狀包括慢性咳嗽、胸悶及痰液增多，容易被誤認為一般感冒而延誤就醫。隨著氣溫及環境變化，更可能引發急性惡化。饒倫毓表示，秋冬冷空氣容易使呼吸道收縮、增加痰液黏稠度，加上低溫可能影響呼吸道纖毛清除功能，使痰液不易排出；冬季空氣擴散條件較差，也容易累積PM2.5等污染物。加上天冷民眾長期間待在室內，饒倫毓提到，可能增加病毒傳播機會，這都是誘發急性惡化的因素。醫師提到，當急性發作，患者常會出現咳嗽加劇、痰量增加或顏色改變、呼吸喘等症狀，嚴重時可能造成肺炎、缺氧，甚至引發呼吸衰竭、心臟衰竭、氣胸或心肌梗塞等併發症。不過，慢性肺阻塞是「不可逆」的疾病，饒倫毓說，治療上以穩定病情及維持生活品質為主，並需避免日常生活中的誘發因素，以防惡化為急性。患者需長期使用吸入型支氣管擴張劑，幫助放鬆呼吸道、改善氣流，病情較嚴重者依個別狀況搭配口服藥物或生物製劑。發生急性惡化時，醫師會視症狀及嚴重程度使用口服或靜脈注射類固醇，減輕呼吸道發炎反應等。饒倫毓提醒，肺臟為人體重要器官，日常生活中應維持良好的肺部健康習慣。包括避免吸菸及二手菸、減少接觸空氣污染與粉塵，並保持室內空氣流通；透過規律運動、均衡飲食及充足睡眠，有助於維持心肺功能。肺阻塞患者則需要特別注意「保暖」，並遵循醫囑接種建議疫苗，降低呼吸道感染風險，按時用藥、定期回診。饒倫毓說明，由於肺阻塞患者也可能因長期呼吸功能受損而增加心臟負擔，除了追蹤肺功能，也應定期評估心臟狀況，及早發現相關問題。