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韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年全員來台開唱，今（17）日距離高雄首場演出只剩2天，團員還沒登台，官方應援裝置已經搶先曝光！3顆紅白巨型氣球排在高雄世運主場館外的水池上，夜間點燈後，連水面都映成一片紅。這座高達5公尺的「ARIRANG」氣球裝置是官方城市企劃「THE CITY」的一環，亞洲首次亮相就選在台灣，預計11月18日至22日展出。從曝光畫面可見，3顆氣球以紅色為底，各有不同的白色圖案，前方還設有「BTS WORLD TOUR｜ARIRANG」發光字牌。白天能把氣球與世運主場館的屋頂一同拍進畫面，入夜後則能拍到紅色倒影。展出從首場演出前一天開始，11月20日雖然沒有演出，也在預定展期內，想避開開唱日人潮的ARMY（BTS粉絲名）可以另排時間前往。BTS於2013年6月出道，由RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及Jung Kook組成，代表作包括〈Dynamite〉、〈Butter〉。成員陸續完成兵役後，今年3月20日以第5張正規專輯《ARIRANG》回歸，專輯名稱取自韓國傳統民謠〈阿里郎〉，同名世界巡演則於4月從韓國高陽起跑。BTS上一次以7人陣容在台灣開唱是2018年12月的《LOVE YOURSELF》桃園場，這次則是團體首度在高雄演出。《BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》將於11月19日（四）、21日（六）、22日（日）在高雄世運主場館舉行，3場皆預計晚間7點開唱，一般觀眾下午4點半可進場。一般票價為2980元至7980元，VIP套票9380元，包含演前Soundcheck。全場採實名制，入場須出示門票及與票面姓名相符的附照證件正本。