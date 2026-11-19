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命理專家小孟老師分析今（19）日十二星座運勢，近期台股度當，許多投資者叫苦連天，不過小孟老師指出，在財運方面，牡羊座投資逐漸增加，雙子也適合安穩持續投資，巨蟹座的長線獲利較佳，處女座則是要把握市場機會，射手座要注意逢高減碼。牡羊座工作：嘗試不同領域感情：喜歡相親對象財運：投資逐漸增加牡羊幸運色：玫瑰色貴人：巨蟹小人：牡羊金牛座工作：多聽他人建言感情：充滿激情火熱財運：醫療業績效好金牛幸運色：紅色貴人：牡羊小人：處女雙子座工作：停止流言蜚語感情：關愛中的眼神財運：安穩持續投資雙子幸運色：淡藍色貴人：獅子小人：水瓶巨蟹座工作：加強合作態度感情：真摯相伴陪伴財運：長線獲利較佳巨蟹幸運色：橙色貴人：天秤小人：雙魚獅子座工作：不宜給人建議感情：邀約朋友晚餐財運：投資評估風險獅子幸運色：大紅色貴人：水瓶小人：雙子處女座工作：不宜處理對立感情：朋友介紹愛情財運：把握市場機會處女幸運色：金色貴人：天蠍小人：射手天秤座工作：不宜過度解讀感情：感情穩定愉悅財運：研究金融類股天秤幸運色：亮紅色貴人：雙子小人：天秤天蠍座工作：多給他人機會感情：擦出愛情火花財運：投資切莫恐懼天蠍幸運色：亮紅色貴人：射手小人：魔羯射手座工作：保持中立客觀感情：把握當下氣氛財運：注意逢高減碼射手幸運色：咖啡色貴人：處女小人：巨蟹魔羯座工作：保持自身風度感情：可以多交朋友財運：保持財務彈性魔羯幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：天蠍水瓶座工作：多飲用溫開水感情：溫暖熱情擁抱財運：觀察軍功類股水瓶幸運色：藍色貴人：雙魚小人：金牛雙魚座工作：跨越溝通障礙感情：親密溫馨甜蜜財運：有效管理債務雙魚幸運色：紅色貴人：魔羯小人：獅子