命理專家小孟老師分析今（19）日十二星座運勢，近期台股度當，許多投資者叫苦連天，不過小孟老師指出，在財運方面，牡羊座投資逐漸增加，雙子也適合安穩持續投資，巨蟹座的長線獲利較佳，處女座則是要把握市場機會，射手座要注意逢高減碼。
牡羊座
工作：嘗試不同領域
感情：喜歡相親對象
財運：投資逐漸增加
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座
工作：多聽他人建言
感情：充滿激情火熱
財運：醫療業績效好
金牛幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座
工作：停止流言蜚語
感情：關愛中的眼神
財運：安穩持續投資
雙子幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
巨蟹座
工作：加強合作態度
感情：真摯相伴陪伴
財運：長線獲利較佳
巨蟹幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
獅子座
工作：不宜給人建議
感情：邀約朋友晚餐
財運：投資評估風險
獅子幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
處女座
工作：不宜處理對立
感情：朋友介紹愛情
財運：把握市場機會
處女幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座
工作：不宜過度解讀
感情：感情穩定愉悅
財運：研究金融類股
天秤幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座
工作：多給他人機會
感情：擦出愛情火花
財運：投資切莫恐懼
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：魔羯
射手座
工作：保持中立客觀
感情：把握當下氣氛
財運：注意逢高減碼
射手幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：巨蟹
魔羯座
工作：保持自身風度
感情：可以多交朋友
財運：保持財務彈性
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
水瓶座
工作：多飲用溫開水
感情：溫暖熱情擁抱
財運：觀察軍功類股
水瓶幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座
工作：跨越溝通障礙
感情：親密溫馨甜蜜
財運：有效管理債務
雙魚幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：嘗試不同領域
感情：喜歡相親對象
財運：投資逐漸增加
牡羊幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座
工作：多聽他人建言
感情：充滿激情火熱
財運：醫療業績效好
金牛幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
雙子座
工作：停止流言蜚語
感情：關愛中的眼神
財運：安穩持續投資
雙子幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
巨蟹座
工作：加強合作態度
感情：真摯相伴陪伴
財運：長線獲利較佳
巨蟹幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
獅子座
工作：不宜給人建議
感情：邀約朋友晚餐
財運：投資評估風險
獅子幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
處女座
工作：不宜處理對立
感情：朋友介紹愛情
財運：把握市場機會
處女幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：射手
天秤座
工作：不宜過度解讀
感情：感情穩定愉悅
財運：研究金融類股
天秤幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座
工作：多給他人機會
感情：擦出愛情火花
財運：投資切莫恐懼
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：魔羯
射手座
工作：保持中立客觀
感情：把握當下氣氛
財運：注意逢高減碼
射手幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：巨蟹
魔羯座
工作：保持自身風度
感情：可以多交朋友
財運：保持財務彈性
魔羯幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
水瓶座
工作：多飲用溫開水
感情：溫暖熱情擁抱
財運：觀察軍功類股
水瓶幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座
工作：跨越溝通障礙
感情：親密溫馨甜蜜
財運：有效管理債務
雙魚幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。