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▲多惠曾在歌唱節目大展歌喉，被問怎麼不是團體主唱，她笑說其他人更強。（圖／翻攝自IG@dahye0612）

▲多惠在團體中擔任主舞和Rap。（圖／翻攝自IG@dahye0612）

▲蕙妍擔任主唱，後來轉型成演歌歌手。（圖／翻攝自IG@yoni2_）

▲海嶺擔任領舞、副唱、門面、忙內。（圖／翻攝自IG@haeryung_na_）

▲U ji在團體中是主唱、領舞。（圖／翻攝自IG@__yudidi_）

韓國娛樂圈最近掀起一波文藝復興，許多一代團、二代團受到討論，其中在2013年組團出道的「BESTie」蕙妍、U ji、多惠及海嶺，當年因為對手太強，團體僅維持5年活動就無聲解散，但今年下半年，她們的經典歌曲〈Love Options〉（戀愛的條件）在社群平台奇蹟爆紅，掀起大量舞蹈挑戰，成員們也合體登上打歌節目，讓粉絲看見姐姐們的魅力。是韓國YNB娛樂於2013年推出的四人女子音樂團體，由蕙妍、U ji、多惠及海嶺組成，2013年7月12日以單曲《두근두근（Pit-a-Pat）》正式出道，但因為當年同期出道的還有少女時代、EXO、GD、PSY等人，根本是K-pop神仙打架的超大勢年。BESTie出道前3年都還算順利，直到2016年多惠從樓梯上摔下來，需要時間恢復，YNB當時表示，BESTie將帶著新專輯回歸，但最終並沒有成真，同年7月，U ji參加JTBC真人秀歌唱大賽Girl Spirit，獲得季軍，12月BESTie在軍事年終音樂會上最後一次合體。2017年9月，U ji、多惠與經紀公司提前解約，退出團體，蕙妍則參加The Unit節目受到關注，2018年，蕙妍和K STAR集團STAR ENT簽訂專屬合約，從偶像轉型為演歌（Trot）歌手，並以本名姜蕙姸活動，BESTie形同於無聲解散。直到13年後的今天，有網友將新生代女團的表演配上BESTie的歌〈Love Options〉，沒想到在各大社群平台爆紅，還掀起舞蹈挑戰，這首歌也登上韓國Melon TOP 100 排行榜，團員也再度合體登上打歌節目，展現超強的歌唱實力。有人挖出多惠2年前參與《神秘音樂秀：蒙面歌王》的節目片段，演唱高難度歌曲〈You Are My Everything〉，然而多惠在團體的定位是主舞，主持人問她這麼會唱，怎麼不是擔任主唱，結果多惠謙虛說，因為團體中還有比她更會唱的。