換季整理冬天衣服，發現久未穿的毛衣冒出小黃斑先別急著丟！家事達人陳映如提醒，平日衣服發黃常用的「過碳酸鈉」，千萬別用在羊毛、蠶絲這2種材質上；她分享改用「彩色衣物漂白水」搭配3個簡單步驟，不用長時間浸泡就能輕鬆去除輕中度黃斑。
🟡羊毛蠶絲忌用過碳酸鈉，改選彩色衣物漂白水
家事達人陳映如 17 日在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文分享，自己整理冬衣時，翻出一件很久沒穿的毛衣，仔細一看卻發現上面多了幾個小小的黃斑。
陳映如指出，平常談到衣服發黃的清潔方式，她經常會推薦使用「過碳酸鈉」，但要特別注意，遇到羊毛、蠶絲這 2 類材質的衣物，千萬別用過碳酸鈉。針對這件出現小黃斑的毛衣，她改用市售的「彩色衣物漂白水（如潔艷漂白水）」來處理。
🟡冬衣去黃斑簡單三步驟，局部塗抹免等直接洗
陳映如不藏私公開毛衣小黃斑的實際清潔流程，只要掌握以下 3 個步驟即可輕鬆洗淨：
1. 先看洗標和瓶身說明：動手前先確認毛衣本身可水洗，且衣物洗標允許使用氧系漂白劑。
2. 黃斑處局部處理：取少量彩色衣物漂白水，直接倒在出現黃斑的局部位置，切記不要放置等待。
3. 馬上用水清洗：局部處理完畢後就緊接著清洗，以毛衣來說，她建議直接採用手洗方式處理。
陳映如表示，只要在正式清洗前多了這個「預先去汙」的動作，衣物上如果是輕中度的髒汙或小黃斑，大多都能順利去除，有相同困擾的民眾不妨在家試試看。
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家事達人陳映如 17 日在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文分享，自己整理冬衣時，翻出一件很久沒穿的毛衣，仔細一看卻發現上面多了幾個小小的黃斑。
陳映如指出，平常談到衣服發黃的清潔方式，她經常會推薦使用「過碳酸鈉」，但要特別注意，遇到羊毛、蠶絲這 2 類材質的衣物，千萬別用過碳酸鈉。針對這件出現小黃斑的毛衣，她改用市售的「彩色衣物漂白水（如潔艷漂白水）」來處理。
陳映如不藏私公開毛衣小黃斑的實際清潔流程，只要掌握以下 3 個步驟即可輕鬆洗淨：
1. 先看洗標和瓶身說明：動手前先確認毛衣本身可水洗，且衣物洗標允許使用氧系漂白劑。
2. 黃斑處局部處理：取少量彩色衣物漂白水，直接倒在出現黃斑的局部位置，切記不要放置等待。
3. 馬上用水清洗：局部處理完畢後就緊接著清洗，以毛衣來說，她建議直接採用手洗方式處理。
陳映如表示，只要在正式清洗前多了這個「預先去汙」的動作，衣物上如果是輕中度的髒汙或小黃斑，大多都能順利去除，有相同困擾的民眾不妨在家試試看。