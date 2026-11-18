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搭專機飛抵高雄！BTS來台好心情藏不住

BTS抵台千人接機！小港機場停車場、二樓全是人

j-hope開心轉圈揮手！Jin、RM也沒忘記打招呼

V熱到脫毛衣露手臂！柾國全身包緊緊壓軸現身

▲柾國（順時鐘）、j-hope、Jin、Suga、RM、Jimin、V中午從金浦機場搭機飛往高雄。（圖／YouTube@K-POPIT 케이팝잇）

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年再度來台開唱，11月19日、21日、22日將在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，7名成員今（18）日搭乘專機飛抵高雄小港機場，下午4點正式落地，現場早已擠滿至少1000名粉絲與媒體，連二樓都站滿等候人潮。成員們於16：26陸續現身，除了Suga低調離開，其餘6人都不忘向遠方粉絲揮手，尤其j-hope開心到舉手轉圈、放送飛吻，V則疑似受不了高雄的熱情天氣，直接脫掉毛衣，露出結實手臂，讓現場粉絲相當興奮。BTS今天搭乘專機來台，約中午11：58全員陸續乘坐賓士轎車、保母車抵達金浦機場，柾國跟j-hope一車率先下車，看見媒體與粉絲便鞠躬揮手致意；之後Jin、Suga獨自抵達：RM跟Jimin一起下車，還走近大家揮手鞠躬比讚之外，RM更來個抬腳愛心，看起來心情相當好；最後壓線的V則是一路點頭走進出境大廳，他們約莫16：00落地高雄小港機場。成員尚未抵達，早上小港機場就已經湧入大批人潮，停車場、出口周邊聚集不少粉絲，二樓同樣擠滿等候的人，許多人早早卡位，就為了親眼看見偶像一面。現場媒體更是架起整排攝影機，所有鏡頭全對準成員即將現身的出口，從停車場到二樓都能感受到這股追星熱潮，光是接機陣仗就已經相當驚人。下午16：26，BTS成員終於陸續步出機場，Suga第一個現身，戴著黑色棒球帽、白色口罩，身穿黑色外套及長褲，低著頭快步走向座車；緊接著RM穿著全黑造型、提著大包包走出來、大力揮手，Jin則以灰色連帽外套、寬鬆牛仔褲現身，還特別舉起右手，向守候已久的粉絲揮手致意，逗趣的是，他頭髮相當凌亂、一臉呆滯的模樣，笑翻不少現場粉絲喊：「他剛睡醒～」其中最開心的莫過於j-hope，他戴著墨鏡，穿著白襯衫搭配粉黑菱格紋針織背心，腳上的粉紅色鞋子也相當搶眼，一走出機場便高舉右手向粉絲揮手轉圈、放送飛吻，彷彿生怕遠方的ARMY（粉絲名）看不到自己。隨後出現的Jimin則頂著一頭金色長髮，戴著眼鏡、身穿黑色帽T及寬褲，手提黑色包包，沿途也不忘向粉絲揮手。至於V的造型也很有話題，他中午從韓國出發時，原本穿著綠色毛衣，沒想到抵達高雄後疑似天氣太熱，直接把毛衣脫下披在肩膀上，露出裡面的酒紅色無袖上衣，結實手臂也跟著見客，與其他成員的秋冬穿搭形成強烈對比。最後現身的柾國則完全相反，穿著全黑帽T，連帽子都拉起來，搭配黑色口罩，把自己包得密不透風，僅露出雙眼，不過他依舊沒有忘記向粉絲揮手致意。7名成員在工作人員及保全陪同下陸續搭車離開機場，正式展開這次高雄演唱會行程。BTS明（19）日就將站上高雄世運主場館，接著於21日、22日繼續開唱，3場演出即將登場。