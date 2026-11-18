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▲教育局長張明文強調，學習空間改造應回應師生需求，從生活周遭落實美感教育。（圖／新北教育局提供）

▲鶯歌工商應用日語科學生改造完成的場域上課實景，該場域獲2026美國MUSE及法國設計獎雙銀肯定。（圖／新北教育局提供）

▲新北高工應用英語科將傳統教室改造為美感數位語言情境教室。（圖／新北教育局提供）

▲三重商工改造機械科實習工場榮獲日本2025Good Design設計獎及台灣室內設計大獎評審團特別獎。（圖／新北教育局提供）

從實習工場到語言教室，讓學生每天使用的空間成為美感教材！新北市教育局推動「雙語美感未來」實習工場改造計畫，已完成11處場域改造，累計獲得12項國內外獎項，今年更以整體公共政策成果榮獲2026年日本GOOD DESIGN設計獎。教育局（17）日於市府1樓彭園餐廳舉辦「美感育才・設計未來—2026新北市雙美未計畫成果發表會暨美感校園論壇」，邀集學校、建築及設計專業人士，分享空間改造如何支持教學，讓美感從校園日常延伸至城市生活。教育局長張明文表示，美感教育從孩子每天生活與學習的環境開始。校園的光線、色彩、動線與空間配置，都影響學生的學習體驗。新北將雙語、美感及未來性融入技職實習場域，從課程與實作需求出發，改善設備配置與空間機能，讓學生在學習專業技能的同時，培養美感素養、國際視野及創造力。新北自2023年起推動「雙美未計畫」，將設計思維導入傳統技術型高中實習工場，打造兼顧專業操作、教學互動與美感的學習環境，迄今獲得德國iF設計獎、日本GOOD DESIGN設計獎、臺灣室內設計大獎及美國MUSE設計獎等肯定。鶯歌工商校長顏龍源表示，學校甫於10月啟用「MIRAI日語未來館」，陶瓷工程科與多媒體設計科的場域也正進行改造，期待透過貼近課程需求的空間設計，提供學生更好的學習環境。本次美感校園論壇，邀請國立陽明交通大學建築研究所教授凌天，以「教育空間演變的脈絡」探討空間與教學的關係；中華民國室內設計協會榮譽理事長趙璽則分享公共美學融入校園規劃的實務經驗。學校案例也呈現空間改造帶來的教學可能：新北高工應用英語科教師溫雅君分享，學校將傳統語言教室改造為「AI沉浸語言×空間」，運用270度環景投影與彈性桌椅，支持互動式語言學習；淡水商工社會領域教師鄭煒儒則分享參與「學美．美學校園美感設計實踐計畫」的經驗，將舊有階梯教室改造為「未來創新基地」，透過「前講台、後舞台」、可移動桌椅及影像設備，讓同一空間能靈活用於分組討論、成果發表與多元教學。教育局表示，學習空間改造的價值，在於讓設計真正回應師生需求，成為支持課程與學習的助力。新北預計於2030年前投入1億元，完成30處優質美感學習場域，持續串聯課程、專業設備與空間設計，讓學生從日常感受美、欣賞美，進一步培養創造美的能力。