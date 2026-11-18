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機師降落前狂確認！塔台姐姐超溫柔喊「我引導你」被讚爆

塔台姐姐超溫柔爆紅！台灣聽到5字：根本在壓火氣

▲有民眾聽完對話後，發現女管制員說出「我剛跟你說」5字，在台灣人耳裡其實正在壓怒火。（示意圖／取自pixabay）

機師與塔台在飛機起飛與降落時，通常會不斷溝通來確保飛航安全。近日YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開一段塔台對話，一架廈門航空班機準備降落台北松山機場，卻因天候不佳、前方還有其他航班，機師多次透過無線電確認進場狀況，女管制員全程以溫柔語氣回應，並說出「我引導你」被外界稱讚溫柔又專業。但不少台灣人聽完對話後，發現管制員講了「我剛跟你說」5字，坦言「其實在壓怒火！」YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」日前公開一段塔台對話，一架廈門航空班機準備降落台北松山機場，但當時正逢小陣雨且天候不佳，且前方還有另一架飛機，機師因擔心能見度與降雨影響，不斷透過無線電確認進場排序、前機狀況，並詢問是否需要採取自動降落模式。面對機師的多次確認，有網友將這段影片轉傳至Threads上，吸引超過116萬人觀看，更有高達2.8萬人按讚，不少網友稱讚塔台與機師的專業，且認為女管制員語氣溫柔，「這聲音有夠好聽」、「姐姐的態度堅定，但語氣還是很溫柔的」。不過一票人發現女管制員在對話中，，「『我剛跟你說』表示有一點小小生氣了」、「台灣人聽到這個語氣和咬字真的皮會繃緊」、「台灣人都聽得出來塔台溫柔姊姊在壓火氣了」。但也有民眾緩頰，認為語氣直接是為了提高效率，且機師多次確認飛行狀況是標準作業程序的一環，才能避免造成飛安風險。