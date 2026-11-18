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星巴克又有新招了？公告低消350元、用餐90分客人傻眼

「現場候位，請掃描QR Code登記候位，平日每人低消350元、假日每人低消450元，且內用限時90分鐘。」

星巴克宜蘭羅東林場門市低消+限時真相曝光！預約方式、規則一次看

該位網友遇到的這間門市是位於宜蘭的「羅東林場」門市，這是一間改建自百年林場的日式木造長屋俱樂部

▲星巴克羅東林場門市媲美日本京都，爆紅成宜蘭最新必訪景點。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

目前除了宜蘭羅東林場門市之外，還有位於台北信義區統一百貨Dream Plaza的旗艦店也有「部分區域」有限制

可以到

inline 系統線上預約

訂位（不接受電話預約），可預約時段為每日08:00起，最後預約時間18:00，用餐時間為自入座起90分鐘。

台灣星巴克10月開始實施「客製化新制」之後，引起不少忠實顧客抱怨，因為現在去冰或者少冰補滿可都是要補15元的！然而近日有網友發現，有星巴克門市貼出公告表示：「平日低消每人350元、假日每人450元」用餐甚至還有限制90分鐘，在社群掀起討論。不過也有內行人就出面解答：「這是宜蘭羅東林場門市才有的啦！一般門市不會跟進，人潮太多分流很正常。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「低消？有確定嗎？星巴克已經不是我認識的星巴克了」只見貼出的照片當中，上面寫著宜蘭羅東林場門市貼出公告寫著：不少網友紛紛回應：「低消沒毛病，有毛病的是低消的金額一杯咖啡加一份甜點也還達不到低消」、「有寫清楚能接受的再去就好了，不過低消350是有點高就是了」、「點一個牛肉可頌加上一杯咖啡還不夠，真的會暈倒」、事實上，，融合歷史建築與森林景觀，開幕後人氣極高，為了要解決過去人潮擠爆「現場一位難求」的狀況，官方才決定在今年9月1日起導入線上預約制和低消的限制，就是希望大家來也不要撲空。因此並不是全台灣星巴克門市都是有低消限制以及用餐時間規定，，像是可以101觀景、台北牆座位區及閃耀女神沙發區等，所以如果想要去宜蘭羅東林場門市的民眾，一般民眾平日低消350元、假日450元；宜蘭縣民平日低消300元、假日400元，如果要訂包廂的話，12人包廂4800元、8人包廂3800元。