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▲張赫伸手幫女生整理服裝，互動曖昧。（圖／翻攝自微博@劉一朵娛樂現場）

中國演員張赫在《微微一笑很傾城》中飾演「真水無香」甄少祥受到關注，近來他被狗仔劉大錘爆料新戀情，只見他與一名長髮正妹在商場互動親密，不僅幫對方拿包，還把自己的衣服脫下來給對方披上，自然的互動看起來像認識許久，目前張赫方面尚未回應。中國狗仔劉大錘踢爆張赫新戀情，只見張赫陪一名長髮正妹去美髮店，結束後兩人買咖啡一邊喝一邊聊，又一同驅車前往下一個商場，在停車場交談有說有笑，張赫更脫掉自己的大衣給對方穿，並幫女生拿包包，伸手替她整理領口衣服，互動非常自然，彷彿已經認識許久。對於戀情，張赫方面尚未公開回應，女方身分也不得而知，只是不少網友第一眼誤把張赫看成張凌赫，嚇壞眾人。42歲張赫畢業於瀋陽音樂學院聲樂系。2005年推出與張含韻合唱的歌曲〈考試中〉。2010年參加選秀節目《快樂男聲》獲得瀋陽唱區20強、全國300強；同年加入快樂天團8090組合，擔任隊長和主唱，並推出單曲〈讓我們相愛〉。2011年，張赫主演偶像劇《落跑甜心》、《美夢成真》等劇，2016年在《微微一笑很傾城》中飾演富二代甄少祥，網名「真水無香」打響知名度。