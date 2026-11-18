我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄日航酒店與日本料理飛翔今年首度參與《2026 World Luxury Awards 世界奢華大獎》，共獲五項殊榮。（圖／高雄日航酒店提供）

▲SERENA全日餐廳將於12月1日起推出「全蟹宴」。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄日航酒店迎來開幕兩週年，也在今年酒店正式通過交通部觀光署星級旅館評鑑，取得五星級認證，並首度參與《2026 World Luxury Awards 世界奢華大獎》，攜手旗下日本料理飛翔一舉囊括五項國際殊榮，品牌實力與餐飲品質同步獲得肯定。高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「身為高雄第一間日航酒店，能得到認可，真的感到非常光榮。」雙重肯定為開幕兩週年寫下重要里程碑。迎接冬季，酒店推出兩大海味饗宴，SERENA全日餐廳冬季限定「全蟹宴」嚴選多款肥美鮮蟹、海鮮肉品、季節甜點等無限供應；日本料理飛翔獻上頂級帝王蟹與伊勢龍蝦鍋物，邀請饕客細品冬日旬味。高雄日航酒店自2024年11月1日開幕以來，秉持「おもてなし」（Omotenashi）款待精神，融合日式美學與現代設計，打造精緻的旅宿體驗。今年正式通過交通部觀光署星級旅館評鑑，取得五星級認證。此外，高雄日航酒店與日本料理飛翔今年首度參與《2026 World Luxury Awards 世界奢華大獎》，共獲五項殊榮。酒店榮獲「台灣最佳奢華新酒店」及「東亞最佳奢華設計酒店」；日本料理飛翔則獲得「全球最佳壽司菜單」、「東亞最佳美食餐廳」及「台灣最佳日本料理餐廳」，展現飛翔在日式美學、食材選用與料理技藝上的實力。SERENA全日餐廳將於12月1日起推出「全蟹宴」，由主廚謝孟儒Jerry領軍，嚴選鮮蟹結合當季食材入饌，推出「螃蟹瑤柱砂鍋粥」、「秘製蟹黃拌麵」、「紅蟳櫻花蝦米糕」、「蟹黃豆腐燴海鮮」等多道主題料理；餐檯匯集智利雪蟹腳、扁蟹、蘭花蟹、紅蟳、梭子蟹等多款蟹種（依照每日供應調整），還有時令生魚片、海鮮肉品、各式熱食、季節限定甜點等無限享用。榮獲國際三項大獎肯定的日本料理飛翔，由日籍總料理長長瀬剛領銜呈獻冬季限定海味鍋物。「帝王蟹鍋物」嚴選肉質飽滿的北海道帝王蟹，搭配特製日式醬油高湯，襯托蟹肉細緻鮮甜的天然風味；「伊勢龍蝦鍋物」則以伊勢龍蝦佐溫潤醇厚的京都白味噌高湯，濃郁蝦膏與味噌香氣交融，呈現豐富的味覺層次。