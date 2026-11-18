觀光署針對韓國市場推出「台灣百Ways」觀光宣傳影片爆紅，不僅絕美質感受台韓網友盛讚，前總統蔡英文也在社群平台Threads上分享，並親自揭密標語「大滿足」背後隱藏的神級雙語彩蛋，幽默笑稱「我們台灣人不會放棄諧音的機會」，掀起粉絲追捧「實實教英文就算了，現在還教韓文」、「留友看蔡韓文」，連交通部長陳世凱都留言「謝謝小英總統，能讓作品被更多人看見」，讓這波觀光宣傳再度掀起網路話題。
蔡英文大推台灣觀光！揭「大滿足」彩蛋：我們不放棄諧音
由韓國人氣女星金惠奫（김혜윤）代言並主演的「台灣百Ways」觀光宣傳影片，充滿「台灣感性」在地溫度與電影級質感的鏡頭語言，成功在社群平台上爆紅。前總統蔡英文也在Threads上轉發了這系列影片，號召大家「把這四支影片分享給你的韓國朋友，邀請他們來台灣玩。」
蔡英文在貼文中，直接破梗點出影片結尾的宣傳標語「大滿足」，其實藏著一個專為韓國旅客設計的「諧音梗」：
◾️대만（Dae-man）＝台灣
◾️대만족（Dae-man-jok）＝大滿足、很滿意
她幽默向網友喊話：「我們台灣人不會放棄諧音的機會，來台灣玩，就能『大滿足』！」貼文一出，立刻吸引大批網友按讚朝聖，紛紛留言笑稱「原來諧音梗已經成為國家級戰略了」、「不愧是熱愛諧音的台灣人」。
更釣出粉絲親暱喊蔡英文為「蔡實實（實實為寶寶的迷因梗）」，直呼：「實實教英文就算了，現在還教韓文」、「留友看蔡韓文」。
被觀光署諧音梗打中！交通部長陳世凱：來吃台灣味
觀光署這次推出的金惠奫宣傳台灣影片，不只讓台韓民眾都讚嘆拍得超好，趣味的廣告標語也受到熱論。
韓文中，「台灣」的發音為「대만（Dae-man）」；而「滿足」的發音為「만족（man-jok）」；企劃團隊將這兩個詞彙完美結合，創造出「대만족（Dae-man-jok）」一詞。在韓文中的字面原意是「大滿足（非常滿意）」，但同時也完美包含了「台灣（대만）」的發音。
因此，當韓國旅客看到或聽到「대만족」時，大腦不僅會接收到「超級滿意」的正面情緒，同時也直接聯想到「台灣」。一舉成功結合了中文與韓文發音的雙語諧音梗。極具創意又接地氣的方式，不只向韓國市場傳遞「來台灣旅遊就能獲得大滿足」的核心訊息，也收服台灣人。
交通部長陳世凱也現身留言區表示：「謝謝小英總統，能讓作品被更多人看見，觀光署同仁都很感動！대만, 대만족！」並感謝大家的喜歡；透露影片主題台灣百Ways，的確以「美食」與「人情味」為主軸，號召大家來吃台灣味。不論和誰一起，都能找到屬於自己的台灣Ways。
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由韓國人氣女星金惠奫（김혜윤）代言並主演的「台灣百Ways」觀光宣傳影片，充滿「台灣感性」在地溫度與電影級質感的鏡頭語言，成功在社群平台上爆紅。前總統蔡英文也在Threads上轉發了這系列影片，號召大家「把這四支影片分享給你的韓國朋友，邀請他們來台灣玩。」
◾️대만（Dae-man）＝台灣
◾️대만족（Dae-man-jok）＝大滿足、很滿意
更釣出粉絲親暱喊蔡英文為「蔡實實（實實為寶寶的迷因梗）」，直呼：「實實教英文就算了，現在還教韓文」、「留友看蔡韓文」。
被觀光署諧音梗打中！交通部長陳世凱：來吃台灣味
觀光署這次推出的金惠奫宣傳台灣影片，不只讓台韓民眾都讚嘆拍得超好，趣味的廣告標語也受到熱論。
韓文中，「台灣」的發音為「대만（Dae-man）」；而「滿足」的發音為「만족（man-jok）」；企劃團隊將這兩個詞彙完美結合，創造出「대만족（Dae-man-jok）」一詞。在韓文中的字面原意是「大滿足（非常滿意）」，但同時也完美包含了「台灣（대만）」的發音。
交通部長陳世凱也現身留言區表示：「謝謝小英總統，能讓作品被更多人看見，觀光署同仁都很感動！대만, 대만족！」並感謝大家的喜歡；透露影片主題台灣百Ways，的確以「美食」與「人情味」為主軸，號召大家來吃台灣味。不論和誰一起，都能找到屬於自己的台灣Ways。