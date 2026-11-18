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再訪德州拜會休士頓市長 林佳龍串聯美國政界深化合作

推「台美聯合艦隊」 整合人才、金融、法律與物流資源

外交部長林佳龍近日再度訪問美國德州，拜會休士頓市長惠特邁（John Whitmire），並與多位美國聯邦眾議員及德州前州眾議員交流，持續深化台美夥伴關係。林佳龍表示，台灣企業在全球供應鏈中扮演重要角色，面對國際經貿情勢變化，政府不僅要協助企業拓展全球布局，也要與理念相近的夥伴深化合作，共同提升經濟安全與韌性。林佳龍指出，去年5月他曾率領產業代表團訪問德州，見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」（Texas-Taiwan Economic Cooperation Agreement），並與休士頓市長惠特邁討論Taiwan Tower計畫。此次再訪德州，林佳龍再次拜會惠特邁市長，並與聯邦眾議員賈晞雅（Sylvia Garcia）、謝軒（Pete Sessions）、克勞德（Michael Cloud），以及德州前州眾議員Jacey Jetton交流，感謝各界友人長期對台灣的支持，也期待串聯更多力量，持續推進台美合作。林佳龍表示，此行也特別款宴休士頓台商會，感謝當地台商與僑胞長年以來的付出。他指出，許多政策構想都來自台商與僑胞第一線的經驗及建議，而台灣在當地累積的好口碑，更是大家長期努力的成果。林佳龍指出，台灣企業赴美發展，從設廠、人才招募，到金融、法律及生活上的各項需求，都需要相關資源與協助。因此，政府積極推動「台美聯合艦隊」，結合台美雙方優勢，讓大廠、中小企業及服務業共同參與。未來將透過Taiwan Tower的一站式服務，搭配產業園區發展，協助企業取得人才、金融、法律及物流等資源，同時促進美國企業投資台灣，創造雙向合作機會。展望未來，林佳龍強調，「台灣有能力為世界帶來貢獻，政府也有責任為企業開拓更多機會。」未來將持續透過「總合外交」，連結政府與民間力量，讓台美關係從經貿往來走向共同成長，成為彼此更加堅實的夥伴。