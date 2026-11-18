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公股入主國票金控後，由於國票金控與彰化銀行都已授權董事長成立專案小組，啟動投資或整併的前期評估，市場也關切國票金與彰銀「公公併」的可能性。對此，國票金董事長張兆順今（18）日在立法院財政委員會表示，目前正在評估中，希望明年中有個結果，而彰銀董事長胡光華也說，希望明年中有結果。財政部泛公股在入主國票金之後，市場關注是否可能跟公股金控、銀行整併。國票金董事長張兆順8月12日在立法院財委會公聽會上表示，國票金規模太小，「一定要併，不是併人就是被併」，但一定把它整頓得美美的，讓大家都想來併，也希望外界給經營團隊一點時間。不僅如此，彰銀董事會8月24日經董事會授權董事長成立專案小組，正式啟動對市場上可能策略合作、投資或整併機會的制度化評估，隔天隨即在官網公告遴選財務顧問，進行可行性評估的相關前期評估，也引發市場對國票金與彰銀整併的聯想。今日在立法院財委會民進黨立委李坤城也關注目前彰銀、國票金評估進度。國票金董事長張兆順表示，目前有對象、正在評估，至於評估對象有幾個，有接觸了幾個，但目前是有1家比較可能，正在繼續談。彰銀董事長胡光華也說，目前也是1家，還在評估當中，未來若有進一步，將會根據法規做重大訊息公告。至於何時會有結果？張兆順回應，國票金有國票金的進度，客觀環境有時不見得可以配合，希望明年中會有結果。胡光華也表示，將看評估完的情況，也希望看明年中會不會有結果。