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▲藍心湄是演藝圈的女強人代表，事業順遂的她，感情路卻很波折。（圖／資料照）

▲藍心湄經常帶家人、親友出國旅遊，去日本玩還能自駕開12人座巴士，超級獨立。（圖／翻攝自FB@藍心湄 Hsin-Mei Lan﻿）

「時尚教主」藍心湄本月16日才迎來61歲生日，至今仍單身的她，將一個人的日子過得精采灑脫，經常分享出國旅行的照片。但其實藍心湄並非本來就是不婚主義者，她曾和2任男友愛情長跑9年、6年，結果後來都分手，後來還被其中一任男友劈腿，在相機裡發現他跟別的女生的私處照片，藍心湄當場傻眼提分手，這些受傷的感情經歷讓她日漸絕望，從此才成為不婚主義者。藍心湄過去曾和室內設計師男友袁光泉（綽號無尾熊）交往9年，男方大他5歲，是好閨密陶晶瑩介紹的。兩人在一起時，關係很緊密，就連許多投資工作也都綁在一起，讓藍心湄一度想婚。但他們最終因感情昇華成家人，日子漸漸平淡，讓藍心湄在2000年左右選擇分手，放對方離開。不過她事後強調雙方沒有交惡，外傳無尾熊劈腿讓小三懷孕的八卦更是胡扯。後來藍心湄又結識音樂製作人陳傑漢，談了一段相差3歲的「姐弟戀」。雙方交往6年，與彼此家人也都相處融洽，但她在2007年1月時，卻突然於採訪中證實已和陳傑漢分手了。她說兩人因工作關係聚少離多，陳傑漢經常滿世界表演，自己也有很多商演、主持，見面次數越來越少，所以才選擇和平分開。在經歷過這兩段無疾而終的戀情後，藍心湄談戀愛開始變得低調，其他幾段感情都未再曝光，但她仍不時於節目中分享感情觀或是戀愛故事。藍心湄2008年7月時就曾分享，自己被前男友劈腿過，她發現的過程更是曲折離奇。藍心湄說自己當時和前男友以及造型師吳依霖（小曼老師）出國旅遊，3人都坐頭等艙，她跟小曼坐在後面，男友獨自坐在前面。飛機餐上來時，她們跟男友拿相機想拍照記錄，結果卻發現裡面有男友跟其他女生的私處照片。吳依霖當時還以為是藍心湄的，調侃她很開放，但藍心湄看得出來不是自己，當場臉垮掉。事後男友向藍心湄解釋，這是與她交往前，和其他女生拍的，但藍心湄說出國前男友才講自己下體過敏，照片中的他也是過敏樣子，所以藍心湄識破男友謊話，堅持與他分手。不過這名劈腿男是誰，藍心湄說自己不想講名字。除此之外，藍心湄也曾在專訪時提到，自己很容易寵壞另一半，像是出國約會，她都會坐頭等艙，又不可能讓男友自己坐經濟艙，所以她都會幫對方付錢，出國開銷也一併包辦，結果長此以往，都吸引到一些軟飯男靠近。因此她後來決定把錢留著寵愛自己跟家人、朋友，這才漸漸變得越來越獨立、享受單身，走上不婚主義的道路。不過藍心湄說，自己還是很鼓勵年輕人多談戀愛的，她認為只有親身嘗試過，才會知道自己想要的生活是什麼，不要太年輕就把路封死。