LOL《英雄聯盟》職業賽轉會期有夠熱鬧，尤其2屆世界冠軍上路 Zeus 高機率不續約 HLE 的情況下，各種「重回 T1」的消息層出不窮，今（18）日有網友直擊韓國首爾的 T1 官方網咖，赫然發現 T1 上路 Doran 的人形立牌、掛在牆上的燈板都已被拆除，由於 T1、HLE 都尚未官宣入隊和離隊消息，也讓 T1 急於和 Doran 切割的動作掀起討論。
Doran人形立牌、簽名燈板遭拆除 尚未官宣離隊就先切割
隨著 LOL世界賽落幕，包括 Zeus、Doran 等眾多選手合約到期，由於 Zeus 在世界賽期間未與 HLE 達成續約共識，T1 也未能完成世界賽4連霸，因此 Zeus 回歸 T1 的流言甚囂塵上；而 T1 網咖長期會在牆壁造景掛上5位選手的簽名，門口擺設人形立牌，想不到官宣都還沒發佈，就被發現已經拆除。
Doran凌晨發文暗示離隊 Zeus上午傳出回歸T1
據韓媒 Xports News 報導，Zeus 於11月17日成為自由球員後，陸續收到多支戰隊的邀約，經過慎重考慮，11月18日上午已做出最終決定，最高機率就是回歸加盟 T1 戰隊。此外，Doran 也在11月18日凌晨，透過 Bubble 發布長文和粉絲對話，字裏行間暗示自己將結束在 T1 的兩年旅程並準備離隊。
Doran 凌晨發文暗示不續約、Zeus 上午被爆料高機率加盟 T1，結果網上再傳出 T1 網咖已經著手更新造景，粉絲們拼湊各種轉會消息，基本上已經理出結論，但仍有待戰隊方發度官方聲明。
Zeus曾助T1完成世界賽二連霸 2024年合約談判破局
Zeus 在2021年升上一隊，正式成為 T1 先發上路，並在2022年世界大賽一路闖進決賽，雖然最終不敵 DRX 屈居亞軍，但隔年隨隊擊敗 WBG，奪下2023世界大賽冠軍，個人更獲選決賽 MVP，2024年他再度幫助 T1 擊敗 BLG 完成世界大賽二連霸，成為隊史重要功臣，也拿下個人生涯第2座世界冠軍。
不過，Zeus 在2024年11月合約到期後，並未與 T1 續約，而是轉投 HLE ，震撼整個《英雄聯盟》電競圈，離隊原因主要與雙方合約談判破局有關，包括薪資條件、合約年限及續約協商過程的爭議，經紀公司與 T1 對談判期限及過程也有不同說法。直到2026年，T1 高層再度出面說明，承認當初報價可能讓選手感到不受尊重，並坦言內部溝通不夠完善。
Doran加入T1首年就封王 2026止步世界賽四強
Doran 則是於2024年11月接替 Zeus 加入 T1，過去曾效力 Gen.G、HLE，累積4座 LCK 聯賽冠軍，2024年更率領 HLE 擊敗 Gen.G，拿下 LCK 夏季賽冠軍。加入 T1 後，最初與 Faker、Oner、Gumayusi 及 Keria 組成全新陣容。
2025年是 Doran 在 T1 的重要代表作，儘管隊伍在 MSI決 賽以些微差距屈居亞軍，但隨後一路挺進世界大賽決賽，最終擊敗 KT Rolster 奪下世界冠軍，讓 Doran 生涯首度登上世界之巔，遺憾2026年世界賽止步四強，無緣個人第二冠。
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隨著 LOL世界賽落幕，包括 Zeus、Doran 等眾多選手合約到期，由於 Zeus 在世界賽期間未與 HLE 達成續約共識，T1 也未能完成世界賽4連霸，因此 Zeus 回歸 T1 的流言甚囂塵上；而 T1 網咖長期會在牆壁造景掛上5位選手的簽名，門口擺設人形立牌，想不到官宣都還沒發佈，就被發現已經拆除。
據韓媒 Xports News 報導，Zeus 於11月17日成為自由球員後，陸續收到多支戰隊的邀約，經過慎重考慮，11月18日上午已做出最終決定，最高機率就是回歸加盟 T1 戰隊。此外，Doran 也在11月18日凌晨，透過 Bubble 發布長文和粉絲對話，字裏行間暗示自己將結束在 T1 的兩年旅程並準備離隊。
Doran 凌晨發文暗示不續約、Zeus 上午被爆料高機率加盟 T1，結果網上再傳出 T1 網咖已經著手更新造景，粉絲們拼湊各種轉會消息，基本上已經理出結論，但仍有待戰隊方發度官方聲明。
Zeus 在2021年升上一隊，正式成為 T1 先發上路，並在2022年世界大賽一路闖進決賽，雖然最終不敵 DRX 屈居亞軍，但隔年隨隊擊敗 WBG，奪下2023世界大賽冠軍，個人更獲選決賽 MVP，2024年他再度幫助 T1 擊敗 BLG 完成世界大賽二連霸，成為隊史重要功臣，也拿下個人生涯第2座世界冠軍。
不過，Zeus 在2024年11月合約到期後，並未與 T1 續約，而是轉投 HLE ，震撼整個《英雄聯盟》電競圈，離隊原因主要與雙方合約談判破局有關，包括薪資條件、合約年限及續約協商過程的爭議，經紀公司與 T1 對談判期限及過程也有不同說法。直到2026年，T1 高層再度出面說明，承認當初報價可能讓選手感到不受尊重，並坦言內部溝通不夠完善。
Doran 則是於2024年11月接替 Zeus 加入 T1，過去曾效力 Gen.G、HLE，累積4座 LCK 聯賽冠軍，2024年更率領 HLE 擊敗 Gen.G，拿下 LCK 夏季賽冠軍。加入 T1 後，最初與 Faker、Oner、Gumayusi 及 Keria 組成全新陣容。
2025年是 Doran 在 T1 的重要代表作，儘管隊伍在 MSI決 賽以些微差距屈居亞軍，但隨後一路挺進世界大賽決賽，最終擊敗 KT Rolster 奪下世界冠軍，讓 Doran 生涯首度登上世界之巔，遺憾2026年世界賽止步四強，無緣個人第二冠。