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拆除「和平新生天橋」導火線！王鴻嬪徹底被惹毛

蔣萬安試圖靠「白營補血」？趙曉慧：集體反撲、無人能救

台北市長選戰持續升溫，原本被視為穩固的藍營支持度，如今卻因「基金女王」王鴻嬪公開表態拒投蔣萬安，再掀政治波瀾；身為她堂姊的國民黨立委王鴻薇則信心喊話，強調選前有把握將這一票拉回來。對此，作家趙曉慧卻提出不同看法，狠批蔣萬安把鐵票當成理所當然、把溝通當成多餘，那麼再穩固的基本盤，終究會釀成一場集體反撲的政治災難，無人能救。「深藍最終還是會含淚投票力保蔣萬安。」趙曉慧直言，這句政治定律到了選前倒數計時，恐怕失靈了！ 如果蔣萬安最終連任失利，壓垮他選情的最後一根稻草，很可能不是綠營的強攻，而是自家深藍鐵票的集體叛變「棄蔣」。王鴻嬪自己坦言過去是標準的「泛藍選民」，如今卻投下「拒投蔣萬安」震撼彈，並連帶封殺大安區4名國民黨籍市議員楊植斗、耿葳、鍾沛君與李柏毅。趙曉慧指出，這場「自家人倒戈」的導火線，正是2024年11月的「和平新生天橋強拆事件」。蔣市府當年只在橋墩貼了一張A4紙就硬幹拆橋，事前完全不溝通、拆完後承諾的交通配套也跳票，就連王鴻嬪理性整理數據寄到市長信箱陳情，換來的卻是「已讀不回」；打電話向當地里長洪秋甲反映，直接被掛電話，而市議員楊植斗當時還反過來質疑反對拆橋的居民「不理性」。「這不僅僅是一張選票的流失，而是一場大安區知識藍選民被市府傲慢態度徹底惹毛後，在選前公開跳船的政治風暴，且這股不滿情緒正迅速在泛藍陣營裡蔓延。」趙曉慧表示，說穿了，這就是「真心換絕情」，支持者過去4年如此力挺蔣萬安，但這位被寵壞的政治貴公子，卻把這份支持視為「理所當然」、「為我所用」，不僅不知感恩，眼中更只有自己的政治前途。趙曉慧分析，今年台北市長是藍綠一對一五五波肉搏，勝負往往只在幾萬票之間，以北市約140萬有效票計算，只要大安、文山等藍營鐵票區有3%到5%的選民失望「拒投」，就會直接蒸發4萬到7萬票。若再有人像王鴻嬪一樣倒戈轉向，更是一來一往的雙倍重創。趙曉慧提到，上屆黃珊珊的支持者有過半轉向對手，蔣萬安寄予厚望的「白營補血」根本補不進來，外援沒到、後院先燒，蔣萬安連46%得票率都面臨岌岌可危。當蔣萬安把鐵票當成理所當然、把溝通當成多餘，那麼再穩固的基本盤，終究會釀成一場集體反撲的政治災難，無人能救。