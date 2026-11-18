近日Facebook盛傳一段徐基麟參與兒童棒球啟蒙教室的教學影片，可能前往中國廈門教球，引發外界議論，不少球迷提到他過往爭議、以及轉任教練的適切性。

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徐基麟返台加盟中信兄弟 2025年就爆出財務糾紛

酒駕車禍近1年未告知 遭球團直接開除、還爆出校園霸凌

徐基麟轉任教職惹議：酒駕仔也能當棒球教練

前中信兄弟投手徐基麟今年6月19日因酒駕、知情未報遭到開除，後續還爆出曾持球棒痛扁學弟、欠款百萬，3張判決書在網路上瘋傳。事情才過去不到半年，徐基麟2018年展開旅美，最高層級升到1A，2022年遭到釋出後返台，獲得中信兄弟第2輪指名，隔年就登上一軍，2024年單季先發7場、繳出4勝2敗、防禦率3.34成績單。2025年，徐基麟則因韌帶置換手術無登板紀錄，季後突然遭到球團放在60人保留名單外，球團還主動發布原因，在於他個人財務因素與生活紀律問題影響到球隊，因此予以警告，當時便已引發關注。中信兄弟後續仍將徐基麟簽回，2026年6月卻於屏東發生酒駕事件，車輛撞毀畫面也在網路上瘋傳，中信兄弟當下直接解約處理，後續才得知，徐基麟該起車禍發生於2025年9月，酒精濃度高達0.72，但他隱匿情事，直到6月20日判決書公告後才告知。想不到事情還沒完，就在徐基麟被解約消息曝光後，有媒體翻閱判決書，發現徐基麟2020年就曾涉及校園暴力紀錄。根據高雄地方法院109年度雄秩字第186號裁定，當時仍在美國發展的徐基麟，返台時因不滿三民高中學弟發文，同年5月22日進入母校學生宿舍，持球棒毆打3名學弟，造成對方手臂、大腿及腰部等處受傷，當時就被裁處6000元罰鍰。結果近期網路盛傳徐基麟轉任教職，拍攝教學影片，希望把棒球所學、職業賽場經驗，傳授給年幼小球員們，還加上廈門棒球、少棒與棒球俱樂部等相關標籤，引發外界議論，「打不好，會被球棒打嗎？」、「賭博、酒駕、霸凌樣樣來，然後轉任教練？」、「酒駕仔也能當棒球教練」