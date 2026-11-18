天氣轉涼，許多人每天都會用保溫瓶裝水或熱飲，但喝完只用清水沖洗就夠了嗎？研究指出，疏於清潔的水壺「瓶蓋及吸管處」細菌量竟比馬桶蓋高出4萬倍，甚至曾有人因此腹瀉長瘜肉！醫師警告，水壺在48小時內就會形成「生物膜」，並公開正確清潔步驟，別再把細菌全喝下肚。
🟡瓶蓋吸管細菌比馬桶高四萬，兩天長出生物膜
家庭醫師辛格（Dr. Jason Singh）指出，喝水時口腔微生物會轉移至瓶內，據期刊《Curr Protoc Microbiol》研究，48 小時內就會在內壁形成黏滑的「生物膜」讓細菌狂長；美國水質評測機構 Water Filter Guru 更發現，水壺「瓶蓋及吸管處」平均細菌量比馬桶蓋高出 4 萬倍。
家醫科醫師陳崇賢形容，除濕機水箱那層滑黏物就是生物膜；過去便有網友用保溫瓶裝茶放隔夜且只用清水沖，結果無故腹瀉一年，照大腸鏡才發現腸道長出多顆發炎性瘜肉。
🟡醫教保溫瓶清潔四步驟，矽膠條拆洗徹底晾乾
想瓦解生物膜，辛格醫師與林口長庚腎臟科醫師顏宗海建議落實 4 步驟：
1. 每天使用後清洗：最遲勿隔超過 2 天，避免 48 小時內形成生物膜。
2. 洗碗精搭溫熱水：分解內壁油垢與細菌，禁用鋼絲刷或菜瓜布以免刮傷塗層。
3. 海綿刷拆洗死角：用海綿杯刷深入瓶底，杯蓋上的「所有矽膠圈（條）」也務必拆洗。
4. 洗淨後徹底晾乾：倒扣置於通風處乾燥或烘乾，杜絕細菌滋生。
顏宗海提醒，熱飲建議 1 至 2 小時內喝完，避免降溫進入 60 至 70 度危險溫度帶；瓶內若生鏽或有刮痕應立即汰換。
🟡港消委會授保養去味秘訣，禁用漂白水與洗碗機
針對不鏽鋼保溫瓶，香港消委會也提醒 3 大保養禁忌與去味法：切勿放入洗碗機以免破壞真空結構；禁用漂白水等含氯清潔劑防止腐蝕；若殘留異味，可用 1 小匙食用小蘇打粉加熱水浸泡 30 分鐘至 1 小時再沖淨即可。
我是廣告 請繼續往下閱讀
家庭醫師辛格（Dr. Jason Singh）指出，喝水時口腔微生物會轉移至瓶內，據期刊《Curr Protoc Microbiol》研究，48 小時內就會在內壁形成黏滑的「生物膜」讓細菌狂長；美國水質評測機構 Water Filter Guru 更發現，水壺「瓶蓋及吸管處」平均細菌量比馬桶蓋高出 4 萬倍。
家醫科醫師陳崇賢形容，除濕機水箱那層滑黏物就是生物膜；過去便有網友用保溫瓶裝茶放隔夜且只用清水沖，結果無故腹瀉一年，照大腸鏡才發現腸道長出多顆發炎性瘜肉。
想瓦解生物膜，辛格醫師與林口長庚腎臟科醫師顏宗海建議落實 4 步驟：
1. 每天使用後清洗：最遲勿隔超過 2 天，避免 48 小時內形成生物膜。
2. 洗碗精搭溫熱水：分解內壁油垢與細菌，禁用鋼絲刷或菜瓜布以免刮傷塗層。
3. 海綿刷拆洗死角：用海綿杯刷深入瓶底，杯蓋上的「所有矽膠圈（條）」也務必拆洗。
4. 洗淨後徹底晾乾：倒扣置於通風處乾燥或烘乾，杜絕細菌滋生。
顏宗海提醒，熱飲建議 1 至 2 小時內喝完，避免降溫進入 60 至 70 度危險溫度帶；瓶內若生鏽或有刮痕應立即汰換。
針對不鏽鋼保溫瓶，香港消委會也提醒 3 大保養禁忌與去味法：切勿放入洗碗機以免破壞真空結構；禁用漂白水等含氯清潔劑防止腐蝕；若殘留異味，可用 1 小匙食用小蘇打粉加熱水浸泡 30 分鐘至 1 小時再沖淨即可。