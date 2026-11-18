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張軒睿在新戲《重生密碼》中飾演天才駭客「周末」，角色因背負家族的負面名聲而逐漸躲開人群。談到戲外的自己，張軒睿坦言，過去也曾被網友的評論刺傷，「就說我不會演啊，看到我就想快轉之類的，當下我就會抓著這些評論不放過自己。」後來他才慢慢想通，每個階段都會聽見不同的聲音，自己能做的就是繼續努力、繼續學。周末看起來懶洋洋，只想待在家，卻是深藏不露的天才駭客。張軒睿笑說，自己除了運動、吃飯，平常也喜歡在家做自己的事，最久曾半個月沒出門。出道多年，他還是有點怕社交，雖然已經慢慢學會找話題和工作夥伴聊天，但聊到不知道還能說什麼時，就會「默默飄走」，自己坐到一旁放空。劇中周末追求邵雨薇飾演的李可欣，對上她的父親、由寇世勳飾演的李正誠，總是特別緊張。張軒睿坦言，自己和寇世勳對戲時也很緊張，反而剛好派上用場，「我的角色很怕他，所以演起來就會很自然。」但他也透露，寇世勳私下很親切，還會講笑話逗大家。張軒睿這次也跟邱澤演爺孫，兩人在戲裡經常鬥嘴，讓他覺得不同世代的對手戲格外有趣。《重生密碼》全劇在台中拍攝，編劇馬克明、特效導演王佳銘今（18）日也到嶺東科技大學與學生座談，分享從劇本發想到視覺特效的製作過程。張軒睿則說，自己很喜歡台中的慢步調，還笑稱平時方向感不太好，在台中卻不太會迷路。《重生密碼》在愛奇藝國際版播出。