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「翡翠水庫設置光電板」議題引起藍綠攻防，民進黨發言人吳崢今（18）日表示，在選戰期間，在野黨一連串針對民進黨台北市長候選人沈伯洋散布不實訊息，在野黨面對選舉除了不斷製造對立、操作恐懼，似乎已經拿不出具體政見，只剩下造謠、抹黑、抹毒與抹黃的選舉伎倆，不僅傷害候選人，更是踐踏選民的知情權，讓民主選舉淪為假訊息的戰場。吳崢指出，針對翡翠水庫光電議題，經濟部早已多次澄清，2022年至2024年的相關函文，僅是針對全國屋頂、地面及水域進行光電設置潛力盤點，並非要求翡翠水庫設置光電板；相關盤點作業於2024年即已結案，翡翠水庫經評估後也不具設置效益，中央根本沒有設置計畫。吳崢直言，台北市長蔣萬安卻一再冷飯熱炒，將「全國潛力盤點」扭曲成中央要在翡翠水庫設置光電，再把市府依程序回覆公文包裝成成功攔阻，根本是把例行行政作業當成政治戰功，靠造謠邀功、收割政治利益。吳崢質問，中央根本沒有要推動的政策，在野黨究竟是在阻擋什麼？吳崢續指，沈伯洋在選戰期間遭遇的各式惡意攻擊，早已超出正常政治評論的範圍。首先，是「抹黑」，在野陣營及網路上不斷出現未經證實的指控，影射沈伯洋收受外國資金、替外國勢力從事顛覆活動，甚至將黑熊學院的公共倡議工作扭曲為洗錢與利益輸送；其次，是「抹毒」，有心人士刻意將毒品減害政策扭曲為鼓勵吸毒，把美沙冬減害治療污名化為「社區中心發毒品」，甚至將校園反毒、預防愛滋病及成癮治療等既有公共衛生政策，惡意操作成支持毒品，藉此混淆視聽並製造恐慌。吳崢進一步表示，最惡劣的是「抹黃」。日前有網友在社群平台捏造沈伯洋出入汽車旅館等不實影射，而該名貼文者遭檢調約談、交保後，已坦承造假並公開發文道歉；此外，連正式選舉資訊都成為造假工具，近日有人利用AI變造選舉公報圖片，刻意遮蓋沈伯洋政見網站的QR Code，藉此攻擊其政見內容，連國民黨立院黨團總召傅崐萁的幕僚都轉發相關圖片，事後才刪文道歉。如此公然扭曲選舉資訊，根本是在干擾選民判斷。吳崢強調，民主政治比的是政策、能力與願景，候選人可以接受社會檢驗與政策批評，但絕不容許捏造事實與人格羞辱。他提醒，選戰進入倒數，選民面對網路訊息務必做到「停、看、聽」，查證來源、確認事實；同時，他呼籲在野黨立即停止假訊息操作，回歸政策與市政的正面競爭，讓選民真正看見候選人的能力與城市願景。