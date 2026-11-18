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▲7-11萌貼公仔：滿200+69可加購任一款萌貼公仔​，共5款盒玩，隨機出貨。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11丹寧肩包6點+559元，140點免費換（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲丹寧系列不鏽鋼保溫杯，6點+799元／200點免費換。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」集結各國特色巧克力，打造充滿驚喜的「CupiCho巧開心扉 聖誕好禮」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萊爾富芋頭季開跑！20款芋頭風味新品登場。（圖／萊爾富提供）

7-11年末聖誕、跨年來了！宣布CITY PRIMA精品咖啡與人氣經典三麗鷗Hello Kitty合作推出「Kitty丹寧萌趣集點GO」限定集點活動，喝咖啡就可以集點，6點可加價購周邊，或累積達指定點數免費換聯名周邊商品，有吊飾、保溫杯、手提袋等。7-11精品咖啡CITY PRIMA跨界出擊，自11月25日至12月22日攜手人氣經典三麗鷗Hello Kitty推出「Kitty丹寧萌趣集點GO」限定集點活動，以經典丹寧X潮流時尚為設計主軸，將Hello Kitty經典元素融入日常穿搭與生活小物。活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元可用69元加購萌貼公仔，共5款盒玩(隨機出貨，數量有限，換完為止)，每款都可愛爆擊！另買CITY PRIMA中杯1杯得1點、 CITY PRIMA 大杯與不可思議咖啡中杯(含以上)1杯得2點，集滿6點可用加價購或用指定點數換聯名周邊商品，包含丹寧肩背包、潮萌單寧手袋、丹寧系列不銹鋼保溫杯、Kitty 潮萌吊飾等限定好物。活動時間：2026年11月25日至12月22日（兌換至12月24日◾萌貼公仔：滿200+69可加購任一款萌貼公仔​，共5款盒玩，隨機出貨◾潮萌吊飾：6點+459元；120點免費換◾丹寧肩包：6點+559元；140點免費換◾潮萌丹寧手袋：6點+459元；120點免費換◾丹寧系列不鏽鋼保溫杯：6點+799元；200點免費換，三款可自選全球精品巧克力專門店「CupiCho丘彼巧」集結各國特色巧克力，打造充滿驚喜的「CupiCho巧開心扉 聖誕好禮」。12月4日至2027年1月6日，於台北DREAM PLAZA、高雄夢時代及台南ZEELAND-MARK湖美廣場三家專門店推出聖誕交換禮物專區，首推指定單顆巧克力及酒心巧克力任選10入499元，自由搭配多元風味，打造獨一無二的甜蜜心意。精品禮盒則由599元起，包含土耳其人氣「Elit白金緞帶杜拜開心果夾心巧克力禮盒」，16顆酥脆開心果夾心巧克力，特價599元即可入手；丹麥「Anthon Berg奢華金典綜合夾心巧克力禮盒」以經典酒心風味展現大人系送禮品味，特價699元；還有充滿節慶儀式感的義大利「Baci耶誕倒數巧克力盒」、立陶宛「RUTA聖誕倒數含餡巧克力禮盒」，以及義大利精品「AMEDEI倒數聖誕巧克力」。萊爾富人氣布丁再推出全新芋頭風味，以趣味諧音梗打造「芋見愛情昏了頭布丁」（售價45元）布丁系列商品優惠活動第2件15元。另一款芋香甜點「甜言蜜芋」（售價45元），則以綿密鬆軟的芋頭為主角，再加入糖水細細蜜製，讓芋頭本身的自然香氣與糖水甜味相互交融。「芋頭夾心菠蘿麵包」（售價39元）以香酥菠蘿外皮搭配香甜芋泥內餡，外酥內綿、芋香滿溢；「芋頭鹹蛋黃麵包」（售價39元）結合綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃，呈現鹹甜交融的豐富滋味；「芋泥蛋糕捲」（售價39元）則以香濃芋泥搭配綿密蛋糕，入口柔軟細緻。「芋頭起司三明治」（售價55元）以綿密芋泥搭配起司片，每一口都吃得到芋頭顆粒，甜鹹兼具的創意滋味擄獲芋頭控的味蕾！還有「究柔－芋頭夾心吐司」（售價32元）、「芋泥Q麻糬麵包」(售價35元)、「芋泥肉鬆派司」（售價38元）等芋頭風味麵包，也是不容錯過的芋頭商品。