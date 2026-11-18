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台積電開高走低 成交價回落至2175元

台股今（18）日開高走低後震盪翻紅，加權指數終場收在40,194.91點，上漲102.80點，漲幅0.26%，成交金額達1兆306.85億元。盤面受到輝達財報優於預期激勵，開盤一度大漲逾600點，但隨後賣壓出籠，指數盤中最低跌至39,260.99點，終場才重新站回4萬點。台積電（2330）同樣呈現開高後回落，終場收在2,170元，較前一日上漲5元，漲幅約0.23%。輝達於美東時間17日公布2027會計年度第三季財報，單季營收達1,158.44億美元，年增103%，高於市場預期；公司對第四季營收的展望約為1,300億美元，也優於市場原先預期。財報表現反映AI運算需求仍具支撐，消息公布後成為台股電子及AI供應鏈開盤的重要利多。不過，輝達財報利多並未讓台股一路走高。加權指數以40,720.09點開出，上漲627.98點，盤中最高來到40,938.20點，隨後漲勢反轉，最低下探39,260.99點，盤中高低震盪幅度達1,677.21點，顯示市場追價意願並不一致。此外，今日成交金額達10,306.85億元，顯示市場交易仍相當熱絡。台積電（2330）同樣呈現開高後回落，台積電成交價為2,175元，開盤2,200元，盤中最高來到2,210元、最低觸及2,150元，前一交易日（17日）收在2,170元，若以2,175元計算，較前一日上漲5元，漲幅約0.23%。回顧前一交易日（17日），加權指數下跌947.97點，跌幅2.31%，收在40,092.11點。指數終場上漲102.80點，重新站回4萬點，但從今日開盤價至收盤價仍下跌525.18點，顯示早盤反彈力道未能一路延續。