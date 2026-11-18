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夏于喬今（18）日出席公視人生劇展《晚安，晚安》媒體茶敘，聊起當媽後最崩潰的瞬間。她有次花了將近1小時，好不容易哄睡剛學會翻身的女兒，正準備去洗澡，卻從嬰兒監視器看到老公林書宇伸手幫女兒換姿勢，下一秒孩子就醒了。夏于喬笑說，當下真的氣到想掐死老公，只好把哄睡的任務交給他，自己轉身去洗澡。夏于喬回憶，女兒那陣子剛學會翻身，晚上躺在嬰兒床裡也一直想翻，好不容易才安靜睡下。她拿衣服去洗澡前，還特地交代林書宇幫忙看一下監視器，沒想到再看畫面，老公已經走到嬰兒床旁邊動手了。她立刻衝進房問他在做什麼，林書宇解釋，覺得女兒睡得好像不舒服，想幫她換個舒服一點的姿勢。結果女兒不只醒了，還看著她笑。林書宇見老婆臉色不對，問：「我做錯什麼了？」夏于喬忍住火氣回他：「沒事，我剛剛就是哄了一個小時。」她說，後來老公也哄了好一陣子，她索性不再管，免得看了又忍不住衝進去。夏于喬也提到，產後情緒曾有一段低落期，幸好身邊有生過孩子的朋友提前跟她分享經驗，讓她在情緒起伏時不至於慌了手腳。產後5個多月，她靠每週運動3到4次、搭配飲食調整，體重已接近產前。《晚安，晚安》是丁啟文自編自導的首部長片，由徐國倫製作，夏于喬、徐鈞浩主演。夏于喬在片中飾演即將離婚的新手媽媽，某天深夜透過語音交友，意外和徐鈞浩飾演的大學生通上電話。全片將於11月22日晚間10點在公視首播。