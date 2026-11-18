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◼︎台北市11月19日停水範圍

▲台北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月19日停水範圍

▲新北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月19日停水範圍

▲桃園市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市11月19日停水範圍

▲台中市11月19日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月19日停水範圍

▲台南市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月19日停水範圍

▲高雄市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月19日停水範圍

▲宜蘭縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月19日停水範圍

▲雲林縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月19日停水範圍

▲花蓮縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月19日停水範圍

▲澎湖縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣11月19日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月19日（週四）在以及總共縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在高雄市還有長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月19日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月19日10時至14時(共4小時)📍停水地區北投區：八仙里西安街二段353號至公館路432號(直接用水戶:停水6戶)🕦影響時間：11月19日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷及振華街(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：11月19日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街37巷2號、39號，安成街41至57號(單號側)，安德街78至138號(雙號側)，安德街116巷10至44號(雙號側)，116巷26弄1、2、7號，120巷6至20號(雙號側)，130巷1、3號，74巷1、76號，82巷1、2、3、5、8、9、10、46號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月19日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：新烏路一段11巷、11巷1弄；北宜路二段30巷1弄、30巷5弄、北宜路二段32-38號(直接用水戶:停水6戶)🕦影響時間：11月19日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：配合台電停電施工📍停水地區瑞芳區：基山街、崙頂路、汽車路、輕便路。🕦影響時間：11月19日13時30分至20時30分(共7小時)停水原因：配合台電停電施工📍停水地區瑞芳區：五號路、山尖路、新山路、祈堂路、金光路、金水公路。🕦影響時間：11月19日09時至16時(共7小時)停水原因：配合台電停電施工📍停水地區五股區：五權八路單號側9-23號、雙號側2-24號🕦影響時間：11月19日22時至20日02時(共4小時)停水原因：管網封閉調查作業📍停水地區平鎮區：南勢里、平南里、福林里及周邊巷弄。🕦影響時間：11月19日09時至16時(共7小時)降壓原因：自來水區域管網系統之閥栓機械性能及壓力測試📍降壓地區北屯區：三甲北街、三甲路、太原路三段、旱溪東路三段、旱溪東路二段、景和東街、景和街、景賢七路、景賢九路、景賢二路、景賢八路、景賢六路、景賢北街、景賢十路、景賢南一路、景賢南二路、景賢路、軍福七路。🕦影響時間：11月19日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里🕦影響時間：11月19日08時至17時(共9小時)停水原因：新闢道路等新設管線工程 斷管連絡📍停水地區北區長：興里公園北路205號-296號 台南市北區長興里長北街210巷5弄2號~10號台南市北區長興里長德街101號~205號台南市北區長興里公園路295巷、321巷台南市北區長興里公園北路133號~197號。🕦影響時間：11月19日08時至18時(共10小時)停水原因：水利局施工改善📍停水地區旗山區：中學路、中山南街、中山路、中正路、中華路、仁和街、光復一街、光復二街、吉祥街、大仁街、大同街、平和街、延平一路、復新東街、復新街、德昌路、德義街、志航街、懷生街、文中路、旗南一路、旗屏路、旗文路、旗新街、旗甲路一段、日新街、東新街、民享街、民族一街、民族三街、民族二街、民權一街、民權三街、民權二街、民生一街、民生二街、永安街、永平街、永福街、泰安街、福中街、義德街、華中街。🕦影響時間：11月19日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：水利局施工改善📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北🕦影響時間：11月19日09時至17時(共8小時)停水原因：箱涵內管線遷改停水施工📍停水地區彌陀區：中正西路、仁愛街、光和北路、光和路、青和街。🕦影響時間：11月19日13時至17時(共4小時)停水原因：消防栓工程新舊管線連接📍停水地區頭城鎮：新興路、福成路。🕦影響時間：11月19日13時至17時(共4小時)停水原因：消防栓工程新舊管線連接📍停水地區頭城鎮：復興路37巷。🕦影響時間：11月19日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線新舊管聯絡📍停水地區宜蘭市：東港路一段。🕦影響時間：11月19日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線新舊管聯絡📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月19日08時至17時(共9小時)停水原因：拆除作業辦理管線改接📍停水地區富里鄉：安通產業道路、玉長公路、花東縱谷公路。玉里鎮：安通產業道路、玉長公路。🕦影響時間：11月19日08時30分至16時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區馬公市：五福路。🕦影響時間：11月19日22時至06時(共8小時)停水原因：辦理漏水檢測封閉測試作業📍停水地區西嶼鄉：合界村、橫礁村為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。