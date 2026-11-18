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▲台中市長候選人何欣純公布「改變台中 把握這①次」系列活動(圖／何欣純競總提供2026.11.18)

選前黃金週總動員！台中市長候選人、立法委員何欣純今(18)日在競選總部公布「改變台中 把握這①次」系列活動，宣布自本週六(21)日起舉辦三場大型造勢晚會，並於22日啟動連續六天的「台中第①大車掃計畫」。屆時不僅總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君將接力助陣，南高屏縣市首長也將輪番陪同掃街，號召「欣潮純派」大集結，把握選前每一天走遍大台中山海屯城，全力拚勝選。三場大型造勢晚會陣容堅強，將於本週六陸續登場。首場「台中民主之夜」21日晚間7時在神岡大明宮舉行，由副總統蕭美琴與立法院民進黨團總召蔡其昌、內政部長劉世芳、教育部次長張廖萬堅及時事評論員李正皓率先到場相挺；(25)日晚間6時30分「台中團結之夜」移師北屯區南興北二路與敦富東街口，總統賴清德、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、蔡其昌及補教名師呂捷將同台造勢；27日晚間6時30分的「迎向欣台中 選前之夜」則在文心森林公園圓滿劇場壓軸登場，由蕭美琴、卓榮泰、蔡其昌、立法委員郭昱晴、衛福部次長林靜儀及張廖萬堅齊聚，陪何欣純迎接選前最後關鍵時刻。造勢晚會之外，「台中第①大車掃計畫」也將展現跨區串聯氣勢。22日上午由競選總幹事邱太三陪同車掃東區與南區，下午由張廖萬堅陪掃西屯及南屯；23日屏東縣長周春米陪掃大里和太平，台南市長黃偉哲接力前往中區與西區；24日總統府秘書長潘孟安陪掃潭雅神后，高雄市長陳其邁則於晚間陪掃北區與北屯；25日豐原場將有神秘嘉賓驚喜現身；26日「屯區女兒」何欣純將回到最熟悉的大里與太平；27日則由蔡其昌陪同衝刺海線與山線。何欣純表示，感謝各縣市首長與貴賓撥空力挺，她也會把握機會請益交流施政經驗，把各地的好經驗帶進台中，讓市政建設加速向前，帶給市民更好的生活。針對昨晚公辦政見會談及巨蛋與超巨蛋，何欣純說，因當時發言時間有限，未能完整闡述原意。她強調，自己絕對支持這兩項建設，未來上任後也會延續並加速推動，讓台中發展演唱會經濟、舉辦國際賽事，打造棒球之都。何欣純指出，BOT得標廠商的專業無庸置疑，她期盼市府能讓更多市民了解後續規劃，上任後也一定會向市民做更詳細的報告；她所關切的是場館周邊交通與人潮疏散問題，若缺乏大眾運輸配套，大量人潮將對周邊住宅區及環境帶來衝擊，呼籲現任市府應向市民說明清楚，而未來她的市府團隊施政定將更加透明，且充分與市民溝通。競選總幹事邱太三表示，感謝中央及各縣市首長排除萬難到台中相挺，相信也將帶來施政經驗的交流與傳承，台中換新一定要支持何欣純；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，從北到南的「欣潮洋流」匯聚台中，正是翻轉台中的關鍵機會，一起讓台中大翻新。