我是廣告 請繼續往下閱讀

夏于喬今（18）日出席公視人生劇展《晚安，晚安》媒體茶敘，談起剖腹產當天，好友安以軒早就在產房外等她，還特地在家熬粥帶到醫院。夏于喬剛到恢復室，人還有些懵，安以軒就在床邊一口一口餵她，讓她吃到掉眼淚。老公林書宇在旁看著，事後也對她說：「我真的覺得安以軒是愛妳的。」夏于喬回憶，生產時是林書宇陪在身邊，等她被推出產房，就看見安以軒已經在外面等著。安以軒有生產經驗，知道她生完可能會覺得冷，特地準備了粥。到了恢復室，夏于喬還沒完全回過神，女兒就躺在身旁，媽媽和老公也都在，安以軒則坐在旁邊慢慢餵她。「我當下還流眼淚欸！真的啦，我就覺得很感動。」安以軒的照顧也延續到產後。夏于喬說，好友幾乎天天跟她分享，自己在哪幾天曾特別低落，讓她比較能留意自己的情緒變化。兩人平時相處習慣互虧，這回林書宇親眼看見安以軒照顧老婆，也忍不住稱讚這個姊妹真的很棒。至於安以軒是不是女兒的乾媽，夏于喬笑說目前還沒認，想等孩子大一點、會跟人互動再說。談到安以軒是否有意回來演戲，夏于喬說，兩人私下聊天有聊過，好友近來也有拍MV，她看了覺得對方狀態很好。她從17歲和安以軒合作《麻辣高校生》後，就沒再和對方一起演過戲，這次也公開表示期待好友復出，如果有劇組願意找她們這對姊妹一起演戲，她會很開心。《晚安，晚安》片中也有李想、董韋伶、黃士勛、佑仁、蔣智傑、廖偉博等多位演員參演；將於本週日（11/22）晚間10時，公視首播，公視+平台同步上架。