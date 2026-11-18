我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數，國民黨、民眾黨共同推派的嘉義市長候選人張啓楷今（18）日被爆出「當街撒尿」，且被民眾直擊。林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜指出，若只是因為忙碌，臨時找不到廁所，可能就會忍不住。但日常生活中，若尿急、頻尿和夜尿，可能要小心「攝護腺肥大」或「膀胱過動症」的隱憂。對於張啓楷在路邊尿尿一事，陳煜指出，若行程太忙，臨時找不到廁所，還算人之常情，但若憋過頭可能會有2個後果，一旦憋得太脹，突然解尿時就可能會有血尿，因為膀胱表面撐得很大，就如同氣球一般，突然紓壓時，表面血管破裂就會有出血問題。陳煜也說，有些人長期憋尿，容易造成尿道感染，膀胱功能長時間會變得不好，收縮能力就會變差。陳煜說，攝護腺肥大症狀上年紀要小心，可能會導致生活品質受影響。醫師說明，像是有患者知道自己尿急、容易頻尿，就會預防性先解小便，一看到廁所就先去，久了反而變成惡性循環。建議還是要及早就醫，與醫師討論合適的治療方式。