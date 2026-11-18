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緊急行動廁所組 四入199元

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今（18）日遭媒體揭露，大白天在市區路邊隨地便溺後離開，讓拍攝者直呼「胎哥鬼！」對此黑熊學院在社群順勢推廣「緊急行動廁所組」，包括兩入手持型、兩入大小便兼用型，價格為199元，使用完畢後封緊夾鍵，裝入塑膠袋綁緊丟棄即可。「尿急臨時找不到廁所、家裡馬桶壞掉？」黑熊學院今（18）日在社群表示，介紹一個避難好物「緊急行動廁所組」，說明311大地震時，許多地方最棘手的問題之一，就是在停電斷水或管線損壞後「廁所無法使用」，當連排出的汙物都難以處理，後續引發的衛生問題就非常可怕。黑熊學院指出，災後初期最急迫的是減少「露天便溺」，可考慮的設備包括簡易坑式、桶式、容器式等，還有就是「行動式廁所」。手持型使用方式為打開夾鏈使用，用完封口；袋內高吸收凝固劑可將液體轉變為膠狀；使用完畢後封緊夾鍵，裝入塑膠袋綁緊並丟棄。而大小便兼用的使用方式為，將綠色便盆袋套入馬桶、便盆、或欲使用的臨時容器；將凝固劑(白色粉末)打開倒入便盆袋中，即可使用；使用完畢將綠色便盆袋取出綁緊，裝入透明塑膠袋再次綁緊，即可丟棄。最後黑熊學院提醒，臨時廁所同時也是為長者、身障者、病患或傷者設計的短期替代方案，這是非常時刻的非常用法，僅供應急，並不能取代長期的衛生設施。