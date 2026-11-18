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▲柯瑞表態若未來球隊需要，他完全願意退居二線、承擔更多輔助性角色。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前因腹部斜肌撕裂傷高掛免戰牌，預計將缺陣近一個月；然而比眼下傷情更令全球籃球迷震驚的是，現年38歲的柯瑞在近日接受ESPN深度專訪時，首度揭露自己上季長達27場缺陣背後的真正病因，並非單純的「跑者膝」，而是右膝出現嚴重且不可逆的膝關節軟骨退化並引發骨挫傷，連定點投籃都會不舒服。在身體磨損日益加劇與醫療團隊的嚴格介入下，柯瑞不僅被迫徹底改變過往的訓練模式、接受場均28分鐘的限時令。今日ESPN發佈勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的專訪，柯瑞在其中親口坦承去年夏天簽下的2年1.16億美元合約「可能就是生涯最後一份合約」，而讓他萌生不如歸去之意的，正是困擾其已久的膝傷。柯瑞在今年1月下旬，開始出現膝蓋問題，當時外界普遍以為他只是罹患常見的髕骨股骨疼痛症候群（俗稱「跑者膝」），但柯瑞在專訪中坦承，實際情況遠比外界想像得嚴峻得多：他因為膝蓋軟骨退化（deteriorated），導致關節錯誤部位承受過度壓力，進而引發嚴重的骨挫傷。「那才是真正的挫折，我甚至無法恢復到能上場比賽的狀態，連單純進行定點投籃，感覺都比以前還要糟。」柯瑞回憶道，由於該部位血液循環受限，復原進度極為緩慢，也讓他深刻體會到歲月對身體帶來的不可逆磨損。知名主持人史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）在節目上表示，「這很有可能就是他的最後一份合約了。我必須告訴大家，聽到這個消息，我感到很難過。」而史萊特也表示，柯瑞「正在與時間賽跑」。為了延長這位四屆總冠軍得主的職業生涯，勇士首席運動醫學總監塞勒布里尼（Rick Celebrini）下達嚴格指令，要求柯瑞徹底降低訓練強度。「瑞克（塞勒布里尼）的核心理念是，今年夏天我做的每一次訓練，都必須感覺『還保留了一點體力』，而不是像過去那樣把自己徹底榨乾。」柯瑞說道。這項醫療指令也徹底重塑了柯瑞本季的比賽方式：總教練科爾（Steve Kerr）將他的每場出賽時間嚴格限制在28分鐘左右、嚴禁出戰背靠背（連兩天出賽）賽事，並重新設計進攻體系，大幅減少他在場上的無球折返跑動距離。科爾解釋：「比起奈許（Steve Nash）或史塔克頓（John Stockton）那些打到38、39甚至40歲的傳統後衛，現代籃球的對抗強度與消耗難度要高出太多了。」令人驚嘆的是，在嚴格控管下，柯瑞本季已出賽的10場比賽中，場均僅上陣生涯新低的26.3分鐘，卻能高效轟下近6個賽季新高的27.8分，外帶3.7籃板與3.9助攻。柯瑞坦言，連續一周將出賽時間控制在28分鐘以內後，身體確實出現明顯的正向回饋，讓他感到相當舒適。去年休賽期，柯瑞主動接受小幅降薪、簽下2年1.16億美元延長合約，為勇士保留補強薪資空間。談及退役時間表，他毫不諱言：「我心裡有數，這即使不是我簽下的最後一份合約，也肯定是倒數幾份之一了，我不怕把這件事說出來。當然，也許到時候我會給自己一個驚喜，還想繼續打下去。」沒有巨星晚年常見的傲慢與執念，柯瑞表態若未來球隊需要，他完全願意退居二線、承擔更多輔助性角色：「這完全不會傷害我的自尊心，我唯一在乎的就是贏球。」面對職業生涯尾聲的倒數計時，柯瑞選擇用最純粹的心態珍惜當下：「我現在更想好好欣賞與感受眼前發生的一切，因為我不想只是行禮如儀地走過場，否則一轉眼，這一切就會從你身邊溜走了。」醫學上俗稱的「跑者膝」，正式名稱為「髕骨股骨疼痛症候群」。這種症狀主要是因為膝蓋周圍肌肉力量不平衡、過度訓練或生物力學異常，導致髕骨在股骨滑車溝內滑動時軌跡偏移，進而摩擦並刺激周圍的軟組織與關節囊產生發炎疼痛。跑者膝在早期階段並未造成關節軟骨的實質性破損，屬於「可逆性」的功能問題，只要透過適當休息、冰敷消炎，並針對大腿與臀部肌群進行強化訓練及伸展，絕大多數患者都能完全恢復無痛的運動狀態。相較之下，柯瑞所面臨的「膝關節軟骨退化」（Cartilage Deterioration），則是實質的結構性損傷。關節軟骨是覆蓋在骨頭末端的白色光滑組織，扮演著吸收衝擊、減少骨頭間直接摩擦的「避震器」角色；隨著高強度急停跳投的長年累積消耗或外傷，軟骨會逐漸變薄、軟化甚至出現裂隙與剝落。由於關節軟骨內部沒有血管與神經分布，血液供應極為有限，一旦發生磨損退化便幾乎無法自行修復再生。當這層避震墊失去保護作用後，上下兩端骨頭承受的壓力便會急劇增加，就像柯瑞所經歷的，錯誤部位承受過度壓力進而引發深層骨頭水腫與出血，也就是所謂的「骨挫傷」，這類傷勢不僅復原期極為漫長，更迫使運動員必須嚴格控管出賽時間與訓練負荷以延緩關節進一步惡化。